Zurich promove Sven Feistel para liderar Seguros Corporativos

A Zurich Seguros anunciou Sven Feistel como novo diretor executivo de Seguros Corporativos no Brasil. Até então CFO da companhia, o executivo passa a liderar a área em um movimento alinhado à estratégia da seguradora de fortalecer sua atuação no segmento corporativo.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado segurador e 18 anos de trajetória na Zurich, Feistel atuou em áreas como Subscrição, Estratégia e Tecnologia. Nos últimos anos, concentrou sua atuação no negócio de seguros corporativos e subscrição na América Latina, incluindo a função de Chief Underwriting Officer da Zurich Equador.

Como parte da transição, Raphael Fagaraz, atual diretor de Finanças da companhia, assumirá interinamente a posição de CFO enquanto a Zurich conduz o processo de sucessão para o cargo.

Segundo a companhia, a movimentação está alinhada à estratégia de desenvolvimento de lideranças internas e ao fortalecimento das áreas consideradas estratégicas para o crescimento da companhia.

“O Sven reúne profundo conhecimento do nosso negócio, ampla experiência internacional e uma trajetória construída dentro da Zurich. Sua nomeação reflete nossa estratégia de desenvolver talentos internos e fortalecer uma área fundamental para o crescimento da companhia”, afirma Edson Franco, CEO da Zurich Seguros.

Ao assumir a nova função, Feistel destacou como prioridade o fortalecimento da atuação da companhia junto ao mercado corporativo.

“Assumo esta nova posição com o compromisso de fortalecer ainda mais nossa atuação em Seguros Corporativos, apoiando clientes e corretores com soluções cada vez mais relevantes para seus negócios. Ao lado de um time altamente qualificado, seguiremos impulsionando o crescimento sustentável da operação e ampliando nossa capacidade de gerar valor para o mercado”, afirma Sven Feistel, diretor executivo de Seguros Corporativos da Zurich Seguros.

Com a mudança, a Zurich promove uma transição planejada na liderança das áreas corporativa e financeira, dando continuidade à estratégia de desenvolvimento interno de executivos e de fortalecimento de sua operação no mercado brasileiro.