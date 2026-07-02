Zurich reposiciona marca e mira expansão em seguro de vida

EXCLUSIVA – A Zurich apresentou, na manhã desta terça-feira (1), uma nova etapa de sua estratégia de comunicação no Brasil. Sob o conceito “A Nova Geração de Seguros”, a seguradora iniciou um reposicionamento de marca que passa a orientar suas campanhas institucionais e comerciais, com foco em ampliar sua presença junto ao consumidor.

O lançamento foi conduzido por executivos das áreas de Marketing e Seguros de Pessoas e revelou duas prioridades da companhia: ampliar o reconhecimento da marca e aumentar a participação do seguro de vida na carteira de negócios.

Segundo Lucía Sarraceno, diretora de Marketing, Clientes, Sustentabilidade e Inovação da Zurich, a proposta não busca dialogar apenas com um novo perfil de consumidor. “Não é uma campanha que fala apenas com uma nova geração. Queremos conversar com todos os nossos potenciais clientes”, afirmou.

Como parte dessa estratégia, a companhia ampliará investimentos em plataformas de esporte, entretenimento e projetos de impacto social, com parcerias como Disney, Rio Open, projetos de Flag Football e o espetáculo Alegria, do Cirque du Soleil. A executiva afirmou ainda que o território do esporte foi escolhido por seu potencial de transformação social, razão pela qual a companhia pretende ampliar projetos voltados à formação de crianças e adolescentes.

Embora a Zurich tenha reiterado que um dos objetivos da nova estratégia é ampliar a cultura do seguro no Brasil, assim como no último encontro, a apresentação voltou a enaltecer ações de branding voltadas aos canais de comunicação de massa (televisão aberta, publicidade regionalizada e veículos de “grande alcance”). Já a imprensa especializada, que acompanha o mercado de forma contínua, contextualiza mudanças regulatórias, analisa novos produtos e contribui para a disseminação da cultura do seguro, mais uma vez não apareceu entre os pilares centrais da estratégia apresentada.

Seguro de vida como parte do posicionamento

Na segunda parte da apresentação, o seguro de vida foi tratado como um dos principais vetores de crescimento para essa nova fase da companhia e peça da estratégia comercial apresentada.

Rodrigo Bastos, diretor executivo de Vida, Previdência e Capitalização, afirmou que o cenário reúne condições favoráveis de crescimento tanto por fatores estruturais quanto pelo baixo nível de proteção da população brasileira. “O brasileiro está muito mal protegido. Esse é um desafio de toda a indústria”, afirmou.

Segundo dados apresentados , aproximadamente 14% dos brasileiros possuem seguro de vida. No mesmo período, o segmento de vida individual registra crescimento de 21%, enquanto o seguro prestamista avança 17%. O seguro de vida representa cerca de 25% da carteira de prêmios da Zurich no Brasil e reúne mais de 900 mil vidas seguradas entre produtos individuais e coletivos.

Para Bastos, o desafio não está apenas em ampliar a comercialização, mas em modificar a percepção do consumidor sobre o produto. A companhia pretende ampliar a oferta de benefícios em vida, incorporando assistências e serviços capazes de aproximar o seguro das necessidades cotidianas das famílias. “Precisamos falar do seguro de vida trazendo os benefícios em vida e não apenas em morte”, resumiu o executivo ao defender uma mudança na forma como o produto é apresentado ao consumidor.

Bastos também destacou que a expansão do segmento dependerá da distribuição. Segundo ele, a Zurich pretende ampliar sua atuação no varejo apoiando-se na rede de aproximadamente 19 mil corretores cadastrados, fortalecer parcerias comerciais e desenvolver soluções voltadas a públicos ainda pouco atendidos, como trabalhadores autônomos e profissionais sem cobertura previdenciária complementar.

Para Daniela Cruz, superintendente de Vida e Capitalização da Zurich, a evolução do produto acompanha as transformações do perfil das famílias brasileiras. “As famílias estão mudando, tudo está mudando, então temos o desafio de acompanhar isso e deixar ainda mais atrativo o produto de vida para ofertar da melhor forma”, afirmou.

Nicholas Godoy, de São Paulo