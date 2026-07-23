Tokio Marine reconhece assessorias com melhor desempenho

A Tokio Marine Seguradora realizará, no dia 11 de agosto em São Paulo, a cerimônia de encerramento da campanha Assessorias em Destaque 2025, iniciativa que reconhecerá 17 assessorias de seguros com melhor desempenho junto à companhia no último ano.

A iniciativa faz parte da estratégia da nova vertical de Assessorias, criada pela Tokio Marine dentro da Diretoria Comercial Varejo e Vida para ampliar a especialização e fortalecer o atendimento a esse importante canal de distribuição. Sob a liderança de Ronaldo Dalcin, a estrutura dedicada busca aproximar ainda mais a Companhia das Assessorias, que representam mais de 21% da produção do Varejo, movimentaram R$ 2,343 bilhões em prêmios nos últimos 12 meses e conectam cerca de 14.600 Corretores em todo o País.

Para Dalcin, o reconhecimento reforça o compromisso da Companhia com um canal estratégico para o crescimento sustentável dos negócios. “A Tokio Marine sempre acreditou no potencial das Assessorias e consolidou, ao longo dos anos, uma relação de parceria e confiança com esse público. Agora, com uma estrutura dedicada, damos mais um passo para entender ainda melhor as particularidades desse ecossistema e desenvolver iniciativas cada vez mais aderentes às suas necessidades”, afirma o executivo.

A campanha reconhece assessorias com base no desempenho registrado em 2025. Segundo a companhia, além dos resultados comerciais, a iniciativa também busca valorizar aspectos relacionados à gestão e ao relacionamento com a seguradora.

“Queremos que essa iniciativa seja um instrumento de aproximação, motivação e desenvolvimento. Reconhecer boas práticas inspira todo o mercado, fortalece o relacionamento com nossos parceiros e incentiva uma cultura permanente de evolução, diversificação dos negócios e crescimento sustentável”, destaca Dalcin.

A programação prevê atividades ao longo do dia na matriz da Tokio Marine, em São Paulo, e será encerrada com um jantar de premiação no Espaço Vista, na região do Ibirapuera, quando as assessorias homenageadas receberão placas em reconhecimento aos resultados alcançados.