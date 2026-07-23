Yelum Seguradora patrocina Cine Autorama

A Yelum Seguradora, do Grupo HDI, renovou o patrocínio ao Cine Autorama, cinema drive-in itinerante que percorrerá Goiânia (GO), Sorocaba (SP), Campinas (SP) e Piracicaba (SP) entre julho e outubro. Nesta edição, além do apoio ao evento, a seguradora disponibilizará uma estrutura de assistência veicular para atender o público durante as sessões.

Ao longo do circuito, a operação contará com um guincho personalizado e duas motos de auto socorro mecânico para atender eventuais ocorrências, como panes elétricas e baterias descarregadas, situação que pode ocorrer em cinemas drive-in, onde o áudio dos filmes é transmitido pelo rádio dos veículos. A ação também prevê a distribuição de brindes, como aromatizadores e lixeiras para automóveis.

O patrocínio ao evento faz parte da agenda de sustentabilidade da Yelum, na qual uma das orientações é incentivar iniciativas culturais que promovam experiências relevantes para diferentes públicos e fortaleçam a conexão da marca com o cotidiano das pessoas. Alinhada aos atributos de proteção, prevenção e proximidade, a seguradora busca ocupar territórios que traduzem seu propósito de oferecer tranquilidade em diferentes momentos da vida dos clientes, indo além da contratação do seguro.

“Queremos que cada vez mais clientes, parceiros e o público em geral conheçam a Yelum por meio de experiências positivas, nas quais a proteção esteja presente de forma natural. O Cine Autorama, que reúne lazer, mobilidade e convivência, é um território que conversa diretamente com o propósito da marca. Mais do que apoiar um projeto artístico, queremos incentivar a cultura da proteção e ressaltar como o seguro acompanha as pessoas em diferentes momentos da vida, oferecendo tranquilidade para que elas possam desfrutar dos momentos importantes com tranquilidade”, afirma Daniel Mello, diretor de Transformação do Grupo HDI.

O circuito exibirá gratuitamente filmes como Meu Sangue Ferve por Você, Superman, Pequena Miss Sunshine, F1 – O Filme, Elio e Quero Ser Grande. Acesse o site do evento para ver a programação completa e reservar ingressos: Link