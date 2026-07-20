Sabemi realiza Conexão Seguros em Belo Horizonte

A Sabemi realizou, no dia 2 de julho, mais uma edição do Conexão Seguros, road show que percorre diferentes regiões do país com o objetivo de aproximar a companhia de corretores e parceiros comerciais. Desta vez, o encontro aconteceu em Belo Horizonte (MG), reunindo profissionais do mercado segurador para discutir estratégias, tendências e oportunidades de negócios.

Durante a programação, a companhia apresentou seu momento atual, destacou as soluções do portfólio e compartilhou perspectivas para o mercado de seguros. O evento também promoveu a troca de experiências entre os participantes.

“Mais do que apresentar nossos produtos, queremos fortalecer vínculos com quem está diariamente ao lado dos clientes. Esses encontros são fundamentais para ampliar o diálogo e impulsionar novas oportunidades de negócios”, destacou o gerente de Seguros Affinity e Viagem da Sabemi, Thiago Schmidt.

O Conexão Seguros integra o calendário nacional da companhia para 2026. Além das edições realizadas em Porto Alegre (RS), Goiânia (GO) e Belo Horizonte (MG), o road show seguirá para São Paulo, em 17 de setembro, e para o Rio de Janeiro, em 18 de agosto.

Segundo Janaína Serra, gerente Nacional de Seguros da Sabemi, a iniciativa busca fortalecer o relacionamento com os parceiros comerciais em diferentes regiões do país.

“Ao promover encontros presenciais com parceiros de diferentes regiões, a Sabemi reforça sua estratégia de proximidade com o mercado, reconhecendo a importância dos corretores e parceiros comerciais para a expansão sustentável da companhia em todo o país”.