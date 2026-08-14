Prudential do Brasil se manifesta após rumores sobre possível venda

A Prudential do Brasil reconheceu que a decisão estratégica anunciada pela Prudential Financial desencadeou um processo relacionado à operação brasileira, mas não confirmou uma eventual venda ou mudança de controle da companhia. Em vídeo publicado nas rede sociais nesta quinta-feira (13), a CEO da Prudential do Brasil, Patricia Freitas, afirmou que a empresa continua operando normalmente e que ainda não há informações a serem compartilhadas sobre os próximos passos.

“A decisão anunciada desencadeia um processo que ainda não temos informações para compartilhar”, afirmou Patrícia. A declaração ocorre após semanas de especulações sobre uma possível venda da operação brasileira da seguradora, que ganharam força recentemente com reportagens apontando a existência de um processo para avaliar potenciais interessados.

Até então, a Prudential vinha negando informações sobre uma possível transação. A nova manifestação não confirma a venda, mas faz referência direta à possibilidade de uma “eventual mudança de controle” e aos processos de fusões e aquisições no mercado de seguros.

Segundo a executiva, movimentos desse tipo fazem parte da dinâmica de mercados maduros e, quando ocorrem, seguem processos estruturados e regulados. “Uma eventual mudança de controle não significa, em hipótese alguma, uma mudança na proteção contratada pelos nossos clientes”, disse.

Patrícia também buscou reforçar a continuidade dos negócios no Brasil. Segundo ela, a Prudential possui quase três décadas de atuação no país, com uma equipe de alta performance, canais de distribuição e uma rede de empreendedores.

A companhia conta atualmente com mais de 6,5 milhões de vidas protegidas e, no último ano, arrecadou mais de R$ 7,5 bilhões em prêmios, números destacados pela própria CEO no vídeo. “A Prudential do Brasil continua atendendo seus clientes, desenvolvendo sua rede, comercializando seus produtos e fazendo seu negócio crescer”, afirmou.

A executiva acrescentou que a companhia permanece concentrada nas necessidades dos clientes, na ampliação do acesso à proteção financeira e na construção de novas oportunidades para o mercado brasileiro.

O que aconteceu?

A manifestação ocorre após a Prudential Financial comunicar uma revisão de sua estratégia global e de suas prioridades de alocação de capital. A decisão abriu espaço para especulações sobre possíveis desinvestimentos em determinadas operações internacionais, entre elas a brasileira.

Nos últimos dias, notícias apontaram que a operação brasileira poderia entrar em um processo de venda, com valores que poderiam superar US$ 3 bilhões, além de citarem possíveis grupos interessados no ativo. A operação brasileira é considerada relevante dentro do mercado de seguros de pessoas, tanto pelo volume de prêmios quanto pela quantidade de vidas protegidas.

Até o momento, contudo, não há confirmação de comprador, acordo firmado ou mudança de controle da Prudential no Brasil. A companhia afirma que continuará operando normalmente enquanto os desdobramentos da estratégia global avançam.

N.G.