Ultima atualização 11 de agosto

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Congrecor apresenta 4ª edição em live de lançamento

Lançamento da quarta edição do congresso será realizado em live no dia 21 de agosto
Congrecor_2027

Os Sincors do Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais realizam, no dia 21 de agosto, uma live para apresentar a quarta edição do Congresso Regional Centro-Oeste, Minas Gerais e Espírito Santo dos Corretores de Seguros (CONGRECOR).

A transmissão será realizada pela plataforma Zoom, às 15h, com acesso aberto ao mercado de seguros. A 4ª edição do congresso acontecerá de 31 de março a 2 de abril de 2027, em Brasília (DF).

Durante a live, serão apresentados o local de realização do 4º CONGRECOR, o tema central do congresso, a programação, os palestrantes e os pacotes disponíveis para os participantes.

A organização estima reunir cerca de 2 mil participantes presencialmente, entre corretores, seguradores, insurtechs, especialistas e autoridades. Segundo os organizadores, o evento terá impacto sobre uma base de aproximadamente 28 mil profissionais.

O congresso chega à quarta edição com a proposta de discutir temas relacionados à gestão, operação e relacionamento com clientes na atividade de corretagem de seguros.

Acompanhe a live pelo link divulgado: congrecor.com.br/lancamento

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