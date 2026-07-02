Allseg e Aviation ampliam oferta de seguros para drones

A allseg seguradora apresentou, durante a DroneShow Robotics 2026, os resultados da parceria firmada com a Aviation Consult Services para atuação no mercado de seguros voltado a drones. Segundo a companhia, a estratégia contribuiu para que a seguradora alcançasse, nos últimos 15 meses, a quarta posição no ranking nacional do seguro RETA (Responsabilidade do Explorador de Transporte Aéreo), de acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

A atuação conjunta reúne a capacidade de subscrição da seguradora e a consultoria técnica especializada da Aviation Consult Services para ampliar a presença em um segmento que ainda apresenta baixa penetração do seguro. Conforme dados apresentados pelas empresas, cerca de 88% da frota registrada de drones no país opera sem cobertura securitária.

Durante o evento, considerado um dos principais encontros de tecnologia de drones e geotecnologia da América Latina, as empresas apresentaram soluções voltadas à proteção de operações aéreas profissionais, incluindo o seguro obrigatório RETA e o seguro Casco para drones. As coberturas são direcionadas a atividades como agronegócio, inspeções de infraestrutura, segurança pública, mapeamento e produção audiovisual.

Para o diretor da Unidade de Negócios da allseg seguradora, Valmir Rodrigues, a participação na feira reforçou o potencial do segmento. Segundo ele, a companhia foi a única seguradora com estande próprio na área de exposição dedicada ao setor.

“Fomos muito procurados por diversos profissionais interessados em entender o funcionamento e a obrigatoriedade dessa proteção”, afirmou.

O executivo destacou que o produto foi estruturado para atender diferentes perfis operacionais. “Disponibilizamos um seguro robusto, com diferenciais importantes como a cobertura para operações noturnas. O retorno obtido com a participação no evento ficou muito além daquilo que havíamos projetado inicialmente”, completou.

Rodrigues acrescentou que a companhia reforçou sua estrutura técnica e renovou contratos de resseguro para acompanhar a evolução tecnológica dos equipamentos e o aumento do valor agregado das aeronaves. “A allseg opera com uma ampla abrangência de coberturas. A companhia está muito preparada tecnica e comercialmente para atender às demandas de Corretores, fabricantes e operadores que atuam nesse segmento”, pontuou.

Segundo a diretora comercial da Aviation Consult Services, Luciana Paula, a expansão das operações profissionais com drones vem aumentando a necessidade de gestão de riscos e conformidade regulatória. Ela explica que o seguro Casco cobre danos físicos sofridos pela aeronave durante a operação, incluindo situações decorrentes de falhas operacionais dentro do envelope de voo, operações sobre áreas alagadas, voos noturnos e equipamentos acoplados ao drone.

Em relação ao seguro obrigatório RETA, a executiva destacou o potencial de crescimento do mercado diante do baixo índice de contratação da cobertura. “O operador de drone, para poder voar dentro da legislação, tem que ter esse seguro por ser obrigatório”, explicou.

A apólice garante cobertura para danos materiais e corporais causados a terceiros. “Existe uma elevada demanda, mas ainda falta conscientização por parte dos operadores. De um total de 180 mil registros ativos junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), quase 160 mil aeronaves ainda operam sem nenhuma proteção, deixando uma vasta fatia de mercado inteiramente desassistida para os Corretores explorarem”, revelou.

A diretora também afirmou que a parceria vem ampliando a atuação da allseg no segmento aeronáutico por meio de soluções voltadas tanto ao seguro RETA quanto ao Casco.

Além das coberturas para operadores individuais, as empresas oferecem programas destinados a fabricantes, distribuidores e frotas corporativas. De acordo com Luciana Paula, a análise considera fatores como o histórico de qualificação dos pilotos e características operacionais de cada atividade, permitindo uma avaliação mais precisa dos riscos e da precificação.

Ao avaliar a participação na DroneShow, Valmir Rodrigues afirmou que a estratégia integra o plano da seguradora de ampliar sua presença em segmentos especializados.

“Por meio do suporte aos canais de distribuição e do desenvolvimento de produtos customizados, a companhia consolida sua posição para garantir a sustentabilidade financeira e jurídica de uma atividade econômica em acelerado crescimento no Brasil”, finaliza o diretor da seguradora, Valmir Rodrigues.