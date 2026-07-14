ENS recebe inscrições para certificação em gestão de riscos

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) está com inscrições abertas para a terceira turma da Certificação Avançada em Gerenciamento de Riscos para Corretores de Seguros. O programa tem como objetivo aprofundar conhecimentos sobre análise, gestão e governança de riscos, com foco na atuação consultiva dos profissionais.

Entre os temas previstos estão inteligência artificial, Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mudanças climáticas, riscos cibernéticos, ASG e cenários geopolíticos aplicados ao mercado de seguros.

Segundo Maria Helena Monteiro, diretora de Ensino da ENS, a proposta é ampliar a preparação técnica dos participantes diante das transformações do setor.

“A proposta da certificação é preparar o profissional para uma atuação mais consultiva, técnica e alinhada às transformações do ambiente de riscos, por meio de ferramental teórico e de exemplos práticos”, destaca.

O curso tem carga horária de 32 horas, duração de oito semanas e é destinado a corretores de seguros com formação superior e experiência no mercado.

As aulas serão realizadas de forma on-line e ao vivo, com início previsto para 6 de agosto, sempre às terças e quintas-feiras. As inscrições podem ser feitas até 5 de agosto, por meio do site da ENS.