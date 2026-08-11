Obra discute transformações na corretagem até 2030

O estrategista Genival de Souza e Silva lança O Futuro Não Espera – Um mapa estratégico para o corretor de seguros, primeiro livro do autor e volume inicial da trilogia VISÃO2030, publicada pela Editora Roncarati.

Com 266 páginas, a obra aborda transformações em curso na distribuição de seguros no Brasil e os possíveis impactos sobre as corretoras. O lançamento oficial acontecerá durante o 24º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, promovido pela Fenacor, de 27 a 29 de agosto, no Rio de Janeiro.

Ao longo de 16 capítulos, Genival reconstrói a evolução do mercado brasileiro, analisa as mudanças ocorridas a partir do chamado “Big Jump” de 1994 e discute aspectos tecnológicos, comportamentais, regulatórios e de liderança que influenciam a forma como os seguros são distribuídos, comercializados e administrados.

Entre os temas abordados estão o Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS), Open Insurance, inteligência artificial, comportamento do consumidor, sucessão nas corretoras e novos modelos de distribuição.

A obra parte da avaliação de que o mercado de seguros brasileiro deverá crescer até 2030, mas que esse movimento poderá ocorrer de maneira diferente entre as corretoras. Para o autor, as mudanças tecnológicas, regulatórias e de comportamento do consumidor devem influenciar a posição ocupada pelos corretores na cadeia de distribuição.

“O Futuro Não Espera não é um livro sobre previsões. É um convite para que o corretor compreenda as forças que estão transformando o mercado e tome decisões mais conscientes sobre o posicionamento da sua corretora nos próximos anos”, afirma Genival.

Em vez de apresentar fórmulas ou respostas prontas, a obra reúne diferentes elementos relacionados às transformações do mercado e propõe uma análise de seus possíveis efeitos sobre as operações de corretagem.

No prefácio, Manuel Matos destaca o caráter reflexivo da obra e a abordagem sobre as mudanças no setor. Segundo ele, o livro utiliza o passado como referência para analisar o cenário atual e permite ao leitor avaliar o contexto antes de tomar decisões.

O Futuro Não Espera é o Livro I da trilogia VISÃO2030, projeto editorial que acompanha as transformações na distribuição de seguros e as decisões estratégicas relacionadas ao segmento ao longo dos próximos anos.

Genival de Souza e Silva atua há mais de 30 anos no mercado de seguros como estrategista, consultor e educador. Construiu sua trajetória em seguradoras como Allianz, SulAmérica, Marítima, Unibanco AIG e Prudential e é professor convidado da Escola de Negócios e Seguros (ENS) há cerca de 20 anos.

Atualmente, desenvolve projetos de estratégia comercial, distribuição e capacitação de corretores em todo o país. É coordenador titular do Grupo Técnico de Comunicação da Estrutura de Governança do Open Insurance Brasil, cofundador do Dhomo INS e idealizador do SIEx – Sales Insurance Experience.

Possui certificações em Economia Comportamental (FIPE), Valuation, M&A e IA para Negócios, além de imersões de estudo em Portugal e nos Estados Unidos.