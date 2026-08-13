Tokio Marine: seguro empresarial ganha espaço na carteira de corretores

EXCLUSIVO – O Seguro Empresarial permaneceu em segundo plano na carteira de muitos corretores brasileiros, ofuscado pela força do automóvel e por outros ramos mais tradicionais. Nos últimos anos, entretanto, a necessidade de proteger empresas diante de riscos cada vez mais diversificados, aliada ao avanço tecnológico e ao desenvolvimento de produtos mais flexíveis, vem ampliando a participação dessa modalidade no mercado. Com o conhecimento que os corretores de seguros possuem de seus clientes e considerando o perfil empreendedor dos brasileiros é possível investir em novas modalidades de vendas contando com o apoio da equipe comercial da seguradora.

Esse movimento contribuiu para que a Tokio Marine encerrasse 2025 com crescimento de, aproximadamente, 22% no seguro empresarial, desempenho acima da expansão registrada pelo mercado no mesmo período. Segundo Renato Almeida, Superintendente Comercial de Grupos Econômicos e Comercial PJ da companhia, o resultado reflete a estratégia de ampliar a distribuição dos produtos para pessoas jurídicas por meio da rede de corretores.

“O corretor é o protagonista do mercado segurador. Nosso papel é oferecer ferramentas para que ele amplie sua atuação e passe a enxergar o seguro empresarial como uma oportunidade de crescimento da própria carteira”, afirma.

Na avaliação do executivo, ainda existe espaço para ampliar a cultura de proteção entre os empreendedores. Embora muitos empresários associem o produto apenas às coberturas de incêndio, explosão ou roubo, o seguro empresarial evoluiu para oferecer soluções adaptadas aos diferentes perfis de negócios, contemplando desde pequenas empresas até grandes operações industriais.

Na Tokio Marine, o produto reúne 50 coberturas que podem ser combinadas conforme a atividade desenvolvida e o porte da empresa. “Cada segmento possui riscos específicos. O corretor consegue estruturar uma apólice personalizada, de acordo com a necessidade de cada cliente”, explica o executivo.

Essa personalização exige conhecimento técnico e, por isso, a companhia estruturou uma equipe de especialistas dedicada aos produtos para pessoas jurídicas. O objetivo é apoiar o corretor na identificação das coberturas mais adequadas para cada operação, fortalecendo seu papel como consultor e não apenas como distribuidor de seguros. Segundo o executivo, a proximidade com os parceiros também permite incorporar sugestões da ponta no aperfeiçoamento dos produtos e processos da seguradora.

A tecnologia é outro pilar da estratégia. Recentemente, a Tokio Marine reformulou sua jornada de cotação e contratação e lançou o Empresarial Digital, plataforma que permite ao corretor encaminhar um link ao cliente para simulação e contratação totalmente on-line, integrada aos sistemas da corretora e da seguradora. A empresa também passou a oferecer apólices com vigência de 24 meses e parcelamento em até 24 vezes sem juros, modalidade que, segundo Almeida, amplia a previsibilidade financeira para o empresário e fortalece o vínculo entre corretor e cliente.

Com crescimento em dois dígitos também nos primeiros meses de 2026, a expectativa da Tokio Marine é manter o ritmo de expansão ao longo do ano. Para Renato, o potencial do seguro empresarial ainda pode ser amplamente mais explorado. “Quando o corretor passa a olhar a empresa de forma integrada e oferece soluções de proteção para toda a operação, ele amplia sua relevância para o cliente e cria novas oportunidades de negócios”, conclui.

*Matéria originalmente publicada na Edição #321 da Revista Apólice.