Redion abre seleção para projetos sociais e culturais em SP

A Redion abriu inscrições para a seleção de projetos sociais e culturais que buscam captar recursos por meio de leis de incentivo fiscal. A iniciativa é voltada a organizações que desenvolvam ações na Grande São Paulo, especialmente nos campos de inclusão, diversidade, educação, sustentabilidade e cultura.

Segundo a empresa, a seleção integra sua estratégia ESG e priorizará projetos gratuitos para o público beneficiado, com impacto social mensurável e indicadores de resultados. “Nosso compromisso com a agenda ESG se materializa no apoio direto a quem deseja mudar a realidade da comunidade local todos os dias”, afirma Ligia Dembinski, especialista em ESG da Redion. “Acreditamos no poder transformador dessas parcerias”, completa.

A iniciativa terá como foco projetos localizados no entorno da sede da companhia, em Alphaville. “Ao priorizar iniciativas na Grande São Paulo, reforçamos nossa responsabilidade ativa com o desenvolvimento das pessoas que nos cercam”, conclui Dembinski.

Os projetos deverão estar enquadrados em um dos cinco pilares definidos pela empresa:

inclusão de pessoas com deficiência;

empoderamento de mulheres e meninas;

educação e desenvolvimento sustentável;

conscientização e educação sobre mudanças climáticas;

cultura e valorização da diversidade.

Para participar, os projetos devem ser enviados por pessoas jurídicas sem fins lucrativos e aptas a captar recursos de leis de incentivo por meio da Lei Rouanet, Lei Federal de Incentivo ao Esporte, FUNCAD, Fundo Nacional do Idoso, PRONAS/PCD, PRONON ou Lei do Audiovisual.

O período de inscrições acontece até 31 de agosto. A divulgação dos projetos finalistas está prevista para 10 de dezembro de 2026. As organizações interessadas em participar da seleção e que atendam aos requisitos de conformidade jurídica e compliance podem enviar suas propostas e tirar dúvidas diretamente pelo canal oficial.