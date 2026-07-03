Evoy contrata novos executivos e prepara expansão até 2029

A administradora de consórcios Evoy anunciou a contratação de Valney Corrêa, Maíra Grimaldi e Paulo Parra para reforçar sua equipe executiva nas áreas comercial, de performance e estruturação, e operações. As nomeações fazem parte da nova fase de expansão da administradora de consórcios e estão alinhadas ao plano estratégico da companhia, que prevê investimentos superiores a R$ 28 milhões até 2029.

“Estamos vivendo um momento muito importante na trajetória da Evoy. Após cinco anos de trabalho, aprendizado e consolidação da nossa operação, iniciamos uma nova fase da companhia, marcada por investimentos estratégicos e uma preparação acelerada para os próximos ciclos de crescimento do negócio”, afirma Marcelo Lucindo, CEO e Fundador da Evoy.

Com mais de 15 anos de experiência no mercado de consórcios e na comercialização de serviços financeiros, Valney Corrêa atuou em empresas como Wiz e Banco PAN. Na Evoy, será responsável por apoiar a expansão dos canais de distribuição, fortalecer o relacionamento com parceiros e desenvolver estratégias comerciais voltadas à ampliação dos negócios.

Maíra Grimaldi passa a atuar no aprimoramento da performance operacional da companhia. Com mais de 20 anos de experiência nos mercados financeiro e de consórcios, a executiva possui atuação em governança corporativa, controles internos e compliance, tendo participado de projetos de transformação institucional em empresas como Wiz e PAR Corretora de Seguros.

Já Paulo Parra assume a liderança da área de operações. Com trajetória voltada ao segmento de consórcios e passagem pela Promotiva, o executivo reúne experiência em estruturação de processos operacionais e comerciais, governança, gestão de performance e suporte às equipes de vendas e parceiros.

“Nova Evoy”

As contratações ocorrem no momento em que a Evoy completa cinco anos de operação e inicia a implementação do plano estratégico denominado “Nova Evoy”, que estabelece as diretrizes de crescimento da administradora até 2029.

A estratégia contempla investimentos superiores a R$ 28 milhões destinados à criação de uma operação própria de vendas, fortalecimento da governança corporativa, desenvolvimento tecnológico, evolução da marca e ampliação da atuação multicanal. A companhia projeta alcançar R$ 1 bilhão em vendas mensais e gerar até 800 empregos diretos ao longo do período.

Segundo a empresa, a Evoy se aproxima da marca de R$ 3 bilhões em vendas acumuladas e mantém a posição de única administradora de consórcios independente autorizada a iniciar operações no Brasil nos últimos 20 anos.

“A chegada dos novos executivos reforça o plano de longo prazo da Evoy, com foco em áreas estratégicas para o crescimento da companhia. Estamos construindo uma administradora mais sólida, moderna e preparada para o futuro, com profissionais com sólida experiência no mercado de consórcios e que irão nos apoiar nessa nova fase da companhia, sempre conectada às necessidades de clientes e parceiros”, finaliza o CEO.