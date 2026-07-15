Grupo HDI abre edital de projetos incentivados 2027

O Grupo HDI abriu as inscrições para o Edital de Projetos Incentivados 2027, iniciativa voltada à seleção de projetos culturais, esportivos e sociais aptos à captação de recursos por meio de leis de incentivo fiscal. O processo será conduzido pelas marcas HDI Seguros e Yelum.

As inscrições estarão abertas entre 3 de julho e 2 de agosto de 2026 e poderão ser realizadas por organizações sem fins lucrativos com projetos aprovados em mecanismos como a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo ao Esporte, os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Fundos da Pessoa Idosa.

A nova edição amplia a atuação da companhia no apoio a ações voltadas ao desenvolvimento social, ao acesso à cultura, à formação profissional e ao fortalecimento da cidadania. Atualmente, a carteira de projetos incentivados reúne oito iniciativas distribuídas por sete estados brasileiros, beneficiando diretamente 111.592 pessoas e gerando uma estimativa superior a 13 milhões de impactos em diferentes regiões do país, evidenciando o alcance da atuação social promovida pelo Grupo HDI.

O edital contempla propostas alinhadas aos pilares das marcas e aos compromissos socioambientais do Grupo HDI. A seleção priorizará iniciativas com potencial para gerar impacto positivo, ampliar oportunidades de desenvolvimento e contribuir para a qualidade de vida da população em municípios estratégicos para a atuação da companhia, distribuídos pelas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul.

A iniciativa também fortalece a presença institucional das marcas em diferentes territórios brasileiros. Atualmente, os projetos apoiados estão distribuídos por sete estados, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Norte, com atuação em cidades como São Paulo, Campos do Jordão, Londrina, Maringá, São José dos Pinhais, Passo Fundo, Caxias do Sul, Porto Alegre, Florianópolis, Chapecó, Belo Horizonte, Fortaleza e Natal.

Entre os temas prioritários estão propostas voltadas à promoção da qualidade de vida, à valorização da cultura local, ao empreendedorismo, à inclusão social, à educação, ao desenvolvimento profissional, à inovação, à sustentabilidade e ao enfrentamento dos desafios socioambientais contemporâneos.

Também serão valorizadas ações que contribuam para a geração de renda, a redução das desigualdades, a promoção da diversidade e o fortalecimento da cidadania, além de iniciativas capazes de ampliar seu alcance por meio de parcerias, monitoramento de resultados e planejamento de longo prazo.

Entre os destaques da atual carteira de projetos incentivados estão o Plano de Atividades Osesp 2025, que registrou 100.625 participações presenciais e realizou 137 apresentações artísticas; o Festival de Luzes, responsável por gerar mais de 13 milhões de impactos presenciais estimados por meio de intervenções urbanas; e o Juventude Tecnológica, que já beneficiou 914 jovens em situação de vulnerabilidade social com formação profissional em áreas como Linguagem de Programação e Web Design.

“Acreditamos que o investimento social privado é uma ferramenta essencial para fortalecer comunidades, ampliar oportunidades e promover transformações de longo prazo. Com o edital, buscamos apoiar iniciativas alinhadas aos nossos valores e capazes de gerar impacto positivo por meio da cultura, do esporte, da educação, do empreendedorismo e da valorização dos territórios onde estamos presentes. As leis de incentivo também desempenham um papel estratégico ao direcionar recursos para projetos que impulsionam o desenvolvimento local e ampliam oportunidades para diferentes públicos”, afirma Tiago Barduchi, diretor de Pessoas e Cultura do Grupo HDI.

O processo de avaliação será realizado ao longo do segundo semestre de 2026. A divulgação dos projetos selecionados está prevista para os meses de setembro e outubro, seguida da formalização dos contratos e das definições operacionais entre outubro e novembro. Os aportes financeiros serão realizados em dezembro de 2026.

As regras do edital e os critérios de participação serão disponibilizados no portal da companhia.