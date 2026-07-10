ENS e ANSP anunciam ações conjuntas de capacitação

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) e a Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) anunciaram uma parceria para o desenvolvimento de iniciativas voltadas à capacitação de profissionais do mercado de seguros.

Pelo acordo, as duas instituições atuarão na criação, oferta e operacionalização de programas educacionais destinados ao público em geral, com foco no setor de seguros e áreas correlatas. A ENS ficará responsável pela estrutura acadêmica e operacional dos cursos, enquanto a ANSP definirá o corpo docente e os conteúdos programáticos.

As ações previstas na parceria serão estruturadas a partir de cinco cátedras da ANSP: Ciências Econômicas do Seguro, Seguro de Riscos Financeiros, Previdência Complementar, Seguros Inclusivos e ESG.

Para a diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro, a iniciativa amplia as possibilidades de formação para os profissionais do setor. “Essa era uma parceria necessária, entre duas entidades referência no mercado e que são respeitadas pelas inúmeras e valiosas contribuições que vêm dando ao nosso setor. Estamos muito entusiasmados e já planejando os próximos passos”, antecipa Monteiro.

O presidente da ANSP, Edmur de Almeida, afirmou que a união entre as instituições amplia o alcance das ações de capacitação. “A ENS tem um papel fundamental na formação dos profissionais dos mercados de seguros, previdência e afins. Ao unirmos as competências dos quadros da ENS e ANSP, ampliamos o alcance das iniciativas de capacitação e contribuímos para que estes setores estejam cada vez mais preparados para os desafios e as transformações do futuro, trazendo, de fato, proteção e valor para a sociedade”, afirma.

A diretora Acadêmica da ANSP, Liliana Caldeira, também comentou a formalização da parceria. “Como diretora da ANSP e professora da ENS estou particular e especialmente gratificada com esta parceria, que, tenho certeza, trará ótimos frutos para ambas as instituições”.

Segundo as instituições, as primeiras iniciativas serão anunciadas a partir de setembro, enquanto o início dos cursos está previsto para o primeiro semestre de 2027.