Leve Saúde anuncia Andrea Damásio como gerente comercial

A Leve Saúde anunciou a contratação de Andrea Damásio como nova gerente comercial. A executiva será responsável por liderar a expansão da operadora no segmento empresarial, movimento que integra a estratégia de crescimento da companhia após a consolidação de sua atuação nos mercados de Pessoa Física e Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

Com mais de 25 anos de experiência em saúde suplementar, Andrea construiu sua trajetória em empresas como Amil, AllCare e Sistema Unimed, com atuação nas áreas comercial e de pós-vendas, gestão de equipes, relacionamento com corretores, desenvolvimento de canais de distribuição e novos negócios.

Na Leve Saúde, a executiva terá como principal atribuição estruturar e ampliar a operação voltada ao mercado corporativo, fortalecendo o relacionamento com consultorias, corretores e parceiros do canal Susep. Andrea passa a integrar a área comercial da companhia sob a liderança de Edson Almeida, Chief Sales Officer (CSO), responsável pela estratégia comercial e pela expansão da operadora.

“A Leve Saúde vive um momento de forte crescimento e chega ao mercado empresarial com uma proposta bastante competitiva. Assumo esse desafio com o objetivo de construir uma operação sólida, fortalecendo a parceria com consultorias e corretores e levando às empresas uma alternativa de saúde acessível, eficiente e alinhada às necessidades dos colaboradores”, afirma Andrea Damásio.

Segundo Edson Almeida, a chegada da executiva reforça a estratégia de expansão da companhia no segmento corporativo.

“A Andrea reúne uma sólida experiência no mercado de saúde suplementar e um profundo conhecimento do segmento corporativo. Sua chegada reforça nossa capacidade de acelerar a expansão da Leve Saúde junto às empresas, ampliando nossa atuação por meio de consultorias, corretores e parceiros estratégicos, sempre com foco em oferecer soluções acessíveis, eficientes e de alta qualidade para os clientes.”

De acordo com a operadora, a contratação faz parte da estratégia de diversificar os canais de distribuição e ampliar a participação no mercado corporativo, mantendo o foco em soluções voltadas a empresas de diferentes portes.