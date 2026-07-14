Grupo Exalt contrata head de Riscos Corporativos

O Grupo Exalt anunciou a contratação de Richard Mendes Leone para liderar a área de Riscos Corporativos. Com mais de 29 anos de experiência no mercado segurador, o executivo passa a integrar a companhia com atuação voltada ao desenvolvimento de soluções em seguros, resseguros e gestão de riscos para empresas.

Graduado em Engenharia Química pela Universidade Santa Cecília, Richard Mendes Leone construiu sua carreira em corretoras, seguradoras e resseguradoras, com atuação nas áreas técnica, comercial, operacional e de sinistros.

Ao longo da trajetória, passou por empresas como Risk Adviser Consultoria, Wardon Risk Corretora de Seguros, Fator Seguradora, Galcorr, ACE Resseguradora, Mapfre, Itaú XL Seguros Corporativos e Liberty.

Sua experiência inclui riscos de engenharia, riscos operacionais, riscos nomeados, seguros paramétricos, responsabilidade civil, D&O, E&O, riscos nucleares e gestão de sinistros. Também atuou na análise de produção, sinistralidade e rentabilidade de carteiras, além da estruturação de soluções de seguros e resseguros, incluindo contratos automáticos e facultativos.

Segundo Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt, a contratação reforça a estrutura técnica da companhia. “O executivo reúne uma experiência rara no mercado, com visão ampla de seguros, resseguros, subscrição, sinistros, riscos patrimoniais e linhas financeiras. Sua chegada fortalece o nosso time em um momento de crescimento e amplia nossa capacidade de oferecer soluções ainda mais consistentes, estratégicas e personalizadas aos clientes e corretores. É um profissional que entende profundamente os desafios técnicos do mercado e que chega para agregar conhecimento, segurança e visão de longo prazo ao Grupo Exalt”, afirma Alexandre Federman.

Com a contratação, o Grupo Exalt reafirma seu compromisso em reunir profissionais experientes e especializados para entregar inteligência técnica, proteção patrimonial e soluções eficientes de gestão de riscos ao mercado. Além disso, reforça o interesse do grupo em se firmar como um dos poucos grupos de corretores do mercado à trazer soluções em riscos corporativos e complexos.