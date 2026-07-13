Férias de julho exigem atenção à revisão do veículo

Com o aumento das viagens durante as férias escolares de julho, a preparação do veículo e o planejamento do trajeto ganham ainda mais importância. Para ajudar os motoristas que vão pegar a estrada, a seguradora Mapfre reuniu orientações que vão desde a realização de uma revisão preventiva até os cuidados durante o percurso, especialmente para quem viaja com crianças.

Na avaliação da companhia, a manutenção deve ser o primeiro item da preparação para a viagem. Pneus, freios, bateria, óleo, sistema de iluminação e estepe precisam estar em boas condições antes de enfrentar a estrada. Os especialistas também destacam a importância de definir a rota com antecedência, acompanhar as condições das rodovias e planejar paradas para abastecimento e descanso ao longo do percurso.

“Muita gente organiza hospedagem, roteiro e bagagens, mas acaba deixando a revisão do veículo para os últimos dias. Esse é um cuidado que ajuda a evitar boa parte dos problemas que podem surgir durante a viagem”, afirma Thales Lemos, diretor de Seguro Auto da Mapfre.

As pausas também devem fazer parte do planejamento. Em trajetos mais longos, a recomendação é interromper a viagem a cada duas horas, sempre que possível. Além de reduzir o desgaste e a fadiga do motorista, esses intervalos tornam o deslocamento mais confortável para as crianças.

A Mapfre também alerta que o transporte infantil requer atenção às regras previstas na legislação. Bebês devem ser transportados no bebê-conforto. Entre 1 e 4 anos de idade, o uso da cadeirinha é obrigatório. Depois dessa fase, a criança com até 10 anos deve permanecer no assento de elevação até que o cinto de segurança se ajuste corretamente ao corpo. Além disso, bolsas, mochilas e outros objetos transportados no interior do veículo precisam estar devidamente acomodados para evitar deslocamentos em caso de frenagem bruscas, reduzindo o risco de ferimentos aos ocupantes do veículo.

Em viagens mais longas, levar água, refeições leves e opções de entretenimento costumam tornar o percurso mais confortável para os passageiros. Livros, brinquedos, jogos e filmes baixados previamente ajudam a manter as crianças entretidas durante o trajeto.

Mesmo com planejamento, imprevistos como panes mecânicas, pneus furados e falhas elétricas podem ocorrer. Por isso, antes de sair, a recomendação da Mapfre é verificar quais serviços estão disponíveis na apólice do seguro, como assistência 24 horas, guincho, troca de pneus e socorro mecânico.

Segundo Lemos, a procura por assistência acompanha o aumento do fluxo nas rodovias durante as férias. “Entre as ocorrências mais comuns estão panes mecânicas, problemas elétricos e pneus furados. Por isso, antes de viajar, é importante conhecer os serviços previstos na apólice e ter à mão os canais de atendimento. Nossa operação é dimensionada para acompanhar esse aumento de demanda ao longo do período de férias”, afirma o executivo.