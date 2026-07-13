Acrisure conclui integração da Montpelier

A Acrisure concluiu a integração da operação da Montpelier no Brasil. A partir desta segunda-feira (13), o escritório de Fortaleza passa a operar oficialmente sob a marca da fintech global, encerrando o processo iniciado após a aquisição da corretora, em outubro de 2024.

Segundo a empresa, a mudança integra a estratégia de consolidação da presença da Acrisure no Nordeste e amplia a oferta de soluções em seguros, benefícios e grandes riscos para clientes da região.

A operação em Fortaleza permanece sob a liderança de José Mendonça, diretor Executivo e de Filiais da Região Nordeste da Acrisure Brasil.

De acordo com a companhia, nos últimos dois anos a unidade ampliou sua estrutura, reforçou a equipe e expandiu o portfólio de serviços após a integração à Acrisure Brasil. Com a unificação da marca, o escritório passa a oferecer todas as soluções disponíveis no portfólio da empresa.

Para José Mendonça, a mudança formaliza uma integração que já vinha sendo implementada na operação. “A transição para a marca Acrisure formaliza uma transformação que já vinha ocorrendo na prática. Hoje, temos uma operação mais integrada, acesso a recursos globais e uma gama muito mais ampla de soluções para apoiar nossos clientes. Este é um marco importante tanto para o nosso negócio quanto para o mercado do Ceará”, destaca.

O executivo afirma que a empresa pretende ampliar sua atuação na região Nordeste. “Vejo este marco como o fortalecimento da Acrisure na região Nordeste, contando com uma equipe altamente capacitada na cidade de Fortaleza. Enxergamos uma oportunidade significativa de crescimento contínuo nesta região e passamos a oferecer aos clientes locais o mesmo ecossistema robusto de soluções que nos posicionam globalmente”, afirma José Mendonça.