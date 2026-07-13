MDS Brasil reforça estrutura executiva com novo COO

A MDS Brasil anuncia a chegada de André Gibrail como novo Chief Operating Officer (COO), passando a integrar o Comitê Executivo da companhia. A contratação reforça a estratégia de evolução operacional da empresa em um momento de expansão dos negócios e fortalecimento de sua atuação no mercado brasileiro.

Com o crescimento acelerado registrado nos últimos anos, tanto de forma orgânica quanto por meio de aquisições, a MDS Brasil avança na integração entre suas diferentes unidades de negócio, ampliando sinergias, compartilhando melhores práticas e impulsionando a eficiência operacional em toda a organização. Nesse contexto, o novo COO terá a missão de promover uma visão transversal das operações, atuando em conjunto com as lideranças das diferentes áreas para apoiar o próximo ciclo de crescimento da companhia.

“Nosso crescimento nos trouxe até aqui graças à dedicação e à expertise dos times de operações em cada unidade de negócio. Este é um novo passo na evolução da MDS: investir em uma camada de gestão que amplie ainda mais nossa capacidade de gerar eficiência e uma experiência consistente para nossos clientes, em todas as frentes em que atuamos”, afirma Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

André Gibrail possui mais de 30 anos de experiência em operações, atendimento ao cliente, transformação de negócios e gestão de serviços. Ao longo de sua trajetória, ocupou posições de liderança em empresas dos segmentos de saúde, seguros, corretagem e serviços financeiros, conduzindo projetos voltados à transformação organizacional, inovação, eficiência operacional, experiência do cliente e crescimento sustentável.

Graduado em Administração pela FAAP e com MBA Executivo pela USP, o executivo chega à MDS Brasil para contribuir com o fortalecimento da estratégia operacional da companhia, apoiando a integração entre as áreas de negócio e o desenvolvimento de iniciativas que ampliem a excelência na entrega aos clientes e parceiros.