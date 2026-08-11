CNP Assurances registra R$ 17,6 bilhões em receita no Brasil

A CNP Assurances encerrou o primeiro semestre de 2026 com R$ 17,6 bilhões em receita de prêmios no Brasil, o que representa um crescimento de 4% em relação ao mesmo período de 2025. A previdência foi o principal destaque, com R$ 13,4 bilhões em prêmios no período. O desempenho foi impulsionado pela dinâmica comercial da Caixa Vida e Previdência (CVP).

A atividade de consórcios também avançou no Brasil, com crescimento de 2,8%, alcançando R$ 706 milhões. O resultado ainda não contempla a parceria com a Embracon, anunciada pela CNP Assurances e sujeita à aprovação dos órgãos reguladores.

“O resultado do primeiro semestre reforça a importância estratégica do Brasil para a CNP Assurances e a solidez dos nossos negócios no país. Seguimos avançando dentro do nosso planejamento estratégico Lead for Impact, com base em parcerias de longo prazo e em uma atuação voltada ao desenvolvimento sustentável dos nossos negócios e do mercado como um todo”, afirma Maximiliano Villanueva, CEO da CNP Assurances para a América Latina.

No consolidado da América Latina, a receita de prêmios alcançou R$ 17,7 bilhões, com um resultado líquido de R$ 2,1bilhões, representando um avanço de 14,5% no período. No primeiro semestre de 2026, o Grupo CNP Assurances registrou globalmente €19,8 bilhões em receita de prêmios, mantendo o elevado nível de atividade registrado no mesmo período de 2025.