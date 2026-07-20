Bradesco Seguros leva Circuito da Longevidade a Salvador

Salvador recebe, no próximo dia 26 de julho, mais uma etapa do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros, iniciativa que incentiva a prática de atividades físicas e a promoção do envelhecimento ativo. O evento será realizado no Jardim de Alah, na orla da capital baiana, com percursos de 5 km e 10 km.

Além da corrida, a programação contará com atividades de aquecimento, espaços de convivência e entretenimento para os participantes. Durante o percurso, haverá pontos de hidratação e, ao fim da prova, serão distribuídos água e isotônicos.

As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial da prova.

Segundo Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, o circuito busca incentivar hábitos saudáveis e a convivência entre diferentes gerações.

“Promover iniciativas que incentivem hábitos saudáveis, o bem-estar e a prática de atividades físicas faz parte do nosso compromisso com a qualidade de vida da população. Em Salvador, cidade marcada pela energia, pela prática esportiva ao ar livre e pela forte conexão com o litoral, o Circuito da Longevidade reforça a importância do envelhecimento ativo e da convivência entre diferentes gerações”, afirma.

Criado em 2007, o Circuito da Longevidade já reuniu mais de 40 mil participantes e integra as ações do Grupo Bradesco Seguros voltadas à promoção da longevidade e da qualidade de vida.

Após passar por São Paulo, Campinas, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador, o circuito seguirá para Recife (PE) e Porto Alegre (RS). O projeto é realizado em parceria com o Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo ao Esporte.