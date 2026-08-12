Azos contrata ex-presidente da Comissão Atuarial da Fenaprevi

A insurtech Azos anuncia a chegada de Nelson Emiliano Costa como novo diretor de Novos Negócios. O executivo, que presidiu a Comissão Atuarial da Fenaprevi, possuí mais de 28 anos de experiência nos mercados de seguros, previdência e capitalização, e passa a integrar a liderança da companhia com o objetivo de desenvolver novas frentes de crescimento, estruturar parcerias estratégicas e contribuir para a evolução da operação.

Os seguros de pessoas encerraram o primeiro trimestre de 2026 com crescimento de 10%, acumulando R$20,3 bilhões em prêmios, segundo dados da Fenaprevi com base na Susep. Ao mesmo tempo, novas formas de distribuição, como o seguro embarcado, parcerias com plataformas digitais e novos modelos operacionais de MGAs, redesenham as oportunidades de acesso ao seguro no país, ampliando o espaço para insurtechs que combinam tecnologia e profundidade técnica.

Nelson construiu sua trajetória entre os pilares técnico e institucional do setor e passou mais de duas décadas no Grupo MAG, onde foi Diretor Técnico Atuarial por sete anos e meio, liderando iniciativas de precificação, resseguros, desenvolvimento de produtos e underwriting, além de ter sido Diretor Técnico do Fundo de Pensão da MAG, onde contribuiu para estruturação da transferência de riscos das EFPCs para o mercado segurador. Nesse período, Nelson também contribuiu para a estruturação técnica do Sicoob Seguradora. Antes disso, atuou como analista técnico da Susep, o regulador do setor, acumulando uma visão que atravessa tanto a operação das seguradoras quanto as regras que as governam. Nelson, também foi presidente da Comissão Atuarial da Fenaprevi e participa de vários grupos técnicos e comissões do mercado de seguros como CNseg, Abrapp e Instituto Brasileiro de Atuária (IBA).

“O mercado de seguros está em uma das fases mais dinâmicas de sua história no Brasil. Novos modelos de distribuição, avanços regulatórios e o uso crescente de tecnologia estão abrindo oportunidades que não existiam há cinco anos. Quero contribuir para que a Azos capture essas oportunidades com rigor técnico e visão estratégica, combinando o que aprendemos no mercado tradicional com a agilidade que uma insurtech permite”, afirma Costa.

Para Bernardo Ribeiro, cofundador e CMO da Azos, a chegada de Nelson representa um passo importante na consolidação da companhia. “Ter alguém com a profundidade técnica e o conhecimento e relacionamento com os diversos players que compõem esse mercado do Nelson em nossa liderança é um sinal claro de onde a Azos quer chegar. Novos negócios no setor de seguros exigem ao mesmo tempo inovação e conhecimento atuarial sólido, e ele traz os dois.”