AXA Torre 360 registra R$ 20 milhões em perdas evitadas

Com pouco mais de um ano de funcionamento, o AXA Torre 360, central de monitoramento para o segmento de Transportes da AXA no Brasil, apresenta resultados que confirmam a eficácia da prevenção e da gestão de riscos no setor de logística. Desde a sua implementação, a central monitorou mais de R$ 1 bilhão em mercadorias, registrou zero casos de sinistros nos contratos monitorados e evitou mais de R$ 20 milhões em perdas por meio de intervenções diretas na operação, atuando justamente sobre ocorrências que o mercado costuma não acompanhar de perto, como excessos de velocidade, paradas obrigatórias e tempo de condução.

O foco está na redução da sinistralidade e no fortalecimento do trabalho das Gerenciadoras de Risco, agindo sobre riscos de roubo e acidente antes que se concretizem, o que agrega valor à operação do segurado e mais segurança para quem está na estrada.

Os números reforçam a virada estratégica da AXA no Brasil, que vem migrando de um modelo focado unicamente na transferência de riscos e indenização financeira para uma atuação fortemente baseada na prevenção e mitigação antecipada de danos. A iniciativa está em linha com dados do setor que demonstram que cada US$ 1 investido em prevenção gera uma economia de US$ 5 a US$ 7 em prejuízos. Gradualmente o gerenciamento de riscos passa a ser tão essencial quanto a própria apólice de seguro.

A operação 24 horas por dia da central combina tecnologia e análise de dados em tempo real para mitigar desafios históricos do transporte rodoviário do país, como o roubo de cargas e os acidentes nas estradas. Com capacidade para monitorar entre 60 e 80 veículos por base e até 9 mil viagens por mês, a central opera de forma preditiva: o sistema gera mais de 50 tipos de alertas automáticos ao identificar situações de risco e aciona imediatamente alarmes, equipes de pronta resposta ou autoridades policiais ao constatar irregularidades ou desvios de rota.

Além de evitar perdas patrimoniais decorrentes de roubos e furtos, a prevenção ativa do AXA Torre 360 atua diretamente na segurança viária e na mudança de comportamento no trânsito. No período, a central captou e corrigiu mais de 6 mil excessos de velocidade, reduzindo drasticamente a exposição de motoristas e cargas a acidentes.

Diante de um cenário global com riscos cada vez mais complexos, a combinação entre tecnologia preditiva e consultoria especializada garante maior previsibilidade e rentabilidade aos clientes. Os resultados positivos da central em Transportes abrem caminho para a expansão do modelo de monitoramento para outras linhas de negócios da companhia, como Riscos Patrimoniais (Property), Equipamentos Agrícolas e Frotas.