EXCLUSIVO – A operação brasileira da Mitsui Sumitomo Seguros (MSIG) inicia um novo ciclo sob o comando de Rafael Ichiro Kamezaki. Há pouco mais de um mês no País, o executivo retorna ao mercado brasileiro depois de uma primeira passagem entre 2009 e 2014 e assume a missão de acelerar o crescimento da companhia em uma das regiões consideradas estratégicas pelo grupo japonês. A meta é clara: ampliar a presença da seguradora no segmento corporativo e posicionar a operação entre as dez maiores do setor até 2030.

Com 31 anos de trajetória dentro do grupo, Rafael construiu a maior parte de sua carreira na área comercial. Após atuar no Brasil, passou pelos Estados Unidos e pela matriz japonesa, onde trabalhou na área internacional responsável pelas operações fora do Japão. A experiência global foi um dos fatores que pesaram para sua nomeação ao cargo de CEO da subsidiária brasileira.

“O Brasil é considerado pela matriz um mercado muito importante. Fora do Japão, temos operações de seguros na América Continental apenas nos Estados Unidos e no Brasil. Por isso, existe uma expectativa muito grande de crescimento para a operação brasileira”, afirma.

A importância dos mercados internacionais aumentou nos últimos anos dentro da estratégia do grupo. Segundo o executivo, o lucro obtido fora do Japão já supera os resultados domésticos e representa atualmente cerca de 60% do total, movimento impulsionado pela desaceleração demográfica japonesa e pela necessidade de expansão global da companhia.

Embora a participação do Brasil ainda seja pequena dentro do resultado internacional da seguradora, a expectativa da matriz é ampliar significativamente a contribuição da operação local nos próximos anos.

A estratégia de crescimento combina diferentes frentes. Entre elas estão o fortalecimento do relacionamento com corretores e clientes, o lançamento de novos produtos e a diversificação da carteira de negócios. Nos últimos anos, a companhia passou por uma transformação estratégica, deixando de atuar como uma seguradora voltada ao varejo para concentrar esforços no segmento corporativo. Agora, o objetivo é ampliar a oferta de soluções para além das linhas que hoje concentram a maior parte da produção.

Atualmente, cerca de 70% da carteira está concentrada em seguros patrimoniais (Property), o que, na visão do executivo, exige maior diversificação. Entre os segmentos considerados promissores estão os seguros cibernéticos e de responsabilidade civil. “O mercado brasileiro ainda tem uma participação relativamente pequena nesses produtos, mas acreditamos que haverá uma demanda crescente nos próximos anos. São áreas que estão no nosso radar”, pontua Rafael.

Outro pilar da estratégia está ligado ao uso de dados e tecnologia para aprimorar os processos de subscrição e precificação.

Segundo o executivo, a companhia pretende ampliar no Brasil práticas já utilizadas em outras operações do grupo, que combinam históricos de sinistros, informações cadastrais e dados relacionados a eventos climáticos para tornar a análise de riscos mais precisa. “Os eventos catastróficos aumentaram significativamente nos últimos anos. Queremos utilizar esses dados para oferecer soluções mais adequadas aos clientes”, explica.

Mesmo com a intenção de ampliar o contato direto com os clientes corporativos por meio de discussões com os gerentes de riscos, o executivo reforça que a estratégia da companhia continuará baseada na atuação dos corretores. Hoje, a maior parte dos negócios da Mitsui Sumitomo está concentrada na região de São Paulo, acompanhando o perfil das grandes corretoras que atuam no segmento corporativo. No entanto, a expectativa é que, à medida que a companhia amplie seu portfólio de produtos, passe também a trabalhar com corretoras de menor porte e amplie sua presença em outras regiões do País.

Apesar da forte ambição de crescimento, Rafael ressalta que a companhia não pretende abrir mão da disciplina técnica para ganhar mercado. O executivo reconhece que o segmento de Property continua operando em um ambiente de forte competição e taxas pressionadas pelo mercado soft, mas explica que a expansão da produção deverá ocorrer sem flexibilização dos critérios de subscrição.

“Queremos crescer, mas não vamos abrir mão da qualidade da subscrição apenas para aumentar a produção. O crescimento precisa ser sustentável”, afirma. A meta estabelecida para o final da década é posicionar a Mitsui Sumitomo entre as dez principais seguradoras corporativas do País, movimento que deverá ser sustentado pela diversificação da carteira, ampliação da rede de relacionamento e utilização crescente de tecnologia e inteligência de dados.

Ao resumir sua visão de gestão, Kato destaca cinco valores que orientam a atuação global do grupo: foco no cliente, integridade, trabalho em equipe, inovação e profissionalismo. “Seguro é um negócio baseado em confiança. Queremos construir relacionamentos de longo prazo com corretores e clientes e continuar crescendo de forma consistente no mercado brasileiro”, conclui.

Kelly Lubiato, de São Paulo