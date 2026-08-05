Porto Alegre recebe Circuito da Longevidade

Porto Alegre receberá, no dia 13 de setembro, uma das etapas do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros. A prova será realizada no Parque Marinha do Brasil, na região da Praia de Belas, e contará com percursos de 5 km e 10 km, reunindo participantes de diferentes faixas etárias em uma iniciativa voltada ao incentivo à prática de atividades físicas e à promoção de hábitos saudáveis.

Localizado às margens do Guaíba, o Parque Marinha do Brasil é um dos principais espaços públicos da capital gaúcha para a prática de esportes e atividades ao ar livre. A escolha do local está alinhada à proposta do circuito de estimular o uso de áreas públicas como ambientes para a promoção da saúde e do bem-estar.

Além da corrida, a programação inclui aula de alongamento antes da largada, atividades de entretenimento após a prova e espaços para fotos. Os participantes também terão acesso a pontos de hidratação durante o percurso e receberão água e isotônicos ao final da corrida.

Ana Claudia Frighetto Gonzalez, superintendente sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, destaca que a iniciativa integra as ações da companhia voltadas à qualidade de vida.

“Promover iniciativas que incentivem hábitos saudáveis faz parte do compromisso do Grupo Bradesco Seguros com a qualidade de vida da população. Em Porto Alegre, o Circuito da Longevidade reforça esse propósito ao incentivar o movimento, a convivência entre diferentes gerações e a ocupação dos espaços públicos como ambientes de bem-estar”, afirma.

Criado em 2007, o Circuito da Longevidade já reuniu mais de 40 mil participantes e faz parte das iniciativas do Grupo Bradesco Seguros voltadas à promoção da longevidade, da saúde e do bem-estar. O programa também inclui ações como o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), o Fórum da Longevidade, os Prêmios Longevidade e o portal Viva a Longevidade.

Antes da etapa em Porto Alegre, o circuito passou por São Paulo e Campinas (SP), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Recife (PE). O projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, com apresentação junto ao Governo Federal, por intermédio do Ministério do Esporte.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial da prova.