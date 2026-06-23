Sincor-GO realiza mais uma edição do Arraiá du Sincó

O Sindicato dos Corretores de Seguros de Goiás (Sincor-GO) promoveu, no último sábado (20), mais uma edição do tradicional Arraiá du Sincó. Realizado na sede da entidade, em Goiânia (GO), o evento reuniu corretores de seguros associados, familiares, representantes de entidades do setor e seguradoras.

A programação contou com apresentação da banda Baião de Dois, que animou a festa com repertório de forró e músicas típicas das festas juninas. O evento também teve uma quadrilha improvisada entre os participantes.

O presidente do Sincor-GO e vice-presidente Administrativo da Fenacor, Vinícius Porto, destacou que a festa já integra o calendário do setor de seguros no estado.

“Nosso arraiá já virou tradição. Todo o setor de seguros no estado espera pelo nosso evento, momento de congraçamento e muita alegria entre nossos associados, suas famílias e convidados”, disse.

Presente no evento, o presidente da Fenacor, Armando Vergilio, ressaltou o papel da entidade no apoio aos corretores de seguros. “Vocês não precisam estar nesta jornada sozinhos. O SINCOR Goiás dá suporte ao corretor de seguros, o defende e o representa. Além disso, ainda tem cultura, diversão e congraçamento. Então, corretor de seguros, venha para o Sincor”.

O presidente da Escola de Negócios e Seguros (ENS) e vereador por Goiânia, Lucas Vergilio, também destacou a relevância do encontro para o setor. “Todos os anos a Festa Junina do SINCOR Goiás vem para animar os corretores e suas famílias, reunindo também os representantes das companhias seguradoras. E é claro que eu e a ENS não poderíamos ficar de fora”.

Segundo Vinícius Porto, o sucesso de mais uma edição do Arraiá du Sincó também reflete o apoio das entidades e empresas parceiras do mercado. “Agradecemos imensamente a presença e o apoio institucional dos representantes das entidades parceiras do setor e das companhias seguradoras que acreditam no desenvolvimento do nosso mercado”.