Porto revisa guidance e atualiza projeções para 2026

A Porto atualizou parte das projeções (guidance) para 2026 após os resultados do primeiro semestre. As mudanças envolvem indicadores das verticais Porto Seguro e Porto Bank, além da estimativa para a taxa efetiva de imposto. As demais projeções foram mantidas.

Na vertical Porto Seguro, a companhia revisou a previsões de sinistralidade para a faixa entre 50% e 54%, ante intervalo anterior de 50,5% a 54,5%. Segundo a empresa, a atualização reflete o desempenho da carteira de Automóvel.

No Porto Bank, a projeção de receita total foi elevada de R$ 7,5 bilhões a R$ 7,9 bilhões para R$ 7,7 bilhões a R$ 8,1 bilhões. A estimativa para perdas de crédito passou de R$ 2,7 bilhões a R$ 3,1 bilhões negativos para R$ 3,1 bilhões a R$ 3,5 bilhões negativos. Já o índice de eficiência foi revisada de 27% a 31% para 24% a 28%.

A companhia também atualizou a previsões para a taxa efetiva de imposto, que passou da faixa de 24% a 28% para 23% a 27%. De acordo com a Porto, a revisão considera efeitos relacionados à reorganização societária, ao cenário de TJLP e a benefícios fiscais.

“As revisões reforçam os benefícios da estratégia de diversificação da companhia. Essa evolução operacional das diferentes unidades de negócio vêm sustentando o crescimento da Porto”, explica Domingos Falavina, Diretor de Relações com Investidores e M&A da Porto.

Entre as projeções mantidas estão a variação do prêmio ganho vertical da Porto Seguro, estimada entre 3% e 7%, a sinistralidade do Porto Saúde, entre 72% e 77%, a variação do prêmio ganho do Porto Saúde, entre 14% e 22%, e o índice de G&A das verticais Porto Seguro, Porto Saúde e Porto Serviço.

No Porto Serviço, a estimativa de receita total permanece entre R$ 2,6 bilhões e R$ 2,9 bilhões, enquanto o índice de G&A segue estimado entre 9% e 10%. Para a Porto, a projeção de resultado financeiro permanece entre R$ 1,4 bilhão e R$ 1,8 bilhão.

Isso refelete as expectativas da Administração para o desempenho da Companhia e de suas unidades de negócios em 2026 e poderão sofrer alterações em função da evolução do ambiente de negócios e de fatores internos e externos.

Resultados do segundo trimestre de 2026

A Porto encerrou o segundo trimestre de 2026 com receita total de R$ 11 bilhões, alta de 11% em relação ao mesmo período de 2025. O lucro líquido recorrente foi de R$ 889 milhões, enquanto o ROAE recorrente atingiu 22%, permanecendo acima de 20% pelo oitavo trimestre consecutivo.

Os resultados do trimestre antecedem a atualização das projeções e serviram de base para as revisões anunciadas pela companhia.