Generali inicia recompra de ações de até €500 milhões

O Grupo Generali implementará um programa de recompra de ações, conforme aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas realizada em 23 de abril de 2026. A iniciativa prevê a aquisição de ações próprias, em uma ou mais etapas, com desembolso total de até € 500 milhões, dentro do prazo máximo de 18 meses. A recompra estará limitada a, no máximo, 2% do capital social da seguradora.

A operação integra a política de gestão de capital do Plano Estratégico 2025-2027 “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”, com o objetivo de proporcionar aos acionistas uma remuneração adicional à distribuição de dividendos, utilizando parte dos recursos líquidos da empresa.

Para essa finalidade, a Generali firmou um acordo com o Banco Santander. O intermediário conduzirá a aquisição das ações de forma independente, em conformidade com os critérios estabelecidos no acordo, as regulamentações aplicáveis e a deliberação dos acionistas.

A previsão é de que o programa se inicie em 10 de agosto de 2026 e tenha conclusão até o final de dezembro de 2026. O preço mínimo de aquisição não poderá ser inferior ao valor nominal implícito da ação naquele momento. Já o limite máximo será de até 5% acima da cotação de referência registrada no pregão da bolsa no dia anterior à conclusão.

As operações de compra serão conduzidas exclusivamente no mercado Euronext Milan, a bolsa de valores italiana, em conformidade com o Regulamento de Emissores da Consob e as regulamentações aplicáveis.

As transações seguirão as leis e regulamentações aplicáveis, bem como os procedimentos operacionais do mercado, assegurando tratamento igualitário aos acionistas e transparência na divulgação das informações.

Até a presente data, a Generali e suas subsidiárias detêm 22.750.066 ações em tesouraria, equivalentes a 1,48% do capital social. A Generali divulgará ao mercado, conforme as normas vigentes, os detalhes das operações realizadas durante o programa de recompra de ações.