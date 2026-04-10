Zurich promove curso em formação de cuidadores em BH

A Zurich Seguros anunciou o lançamento do projeto Geração Cuidadora, iniciativa voltada à formação de pessoas em situação de vulnerabilidade para atuação no cuidado de idosos, em Belo Horizonte. O programa é desenvolvido em parceria com o Sistema Divina Providência, organização da sociedade civil com atuação em qualificação profissional.

As inscrições para as primeiras turmas serão abertas ainda em abril, com início das aulas previsto para o fim do mês. Ao todo, serão ofertadas 30 vagas nesta etapa inicial — 15 destinadas à formação profissional de cuidadores de idosos e outras 15 voltadas ao desenvolvimento de competências para o cuidado de familiares.

“O projeto foi desenhado de forma a atender diferentes perfis e necessidades. O curso de Cuidador de Idosos terá 160 horas de duração e foco na formação profissional, incluindo estágio supervisionado em instituições de longa permanência. Já o curso de Cuidados Familiares, com 80 horas, será voltado a pessoas que já exercem o cuidado no dia a dia, mas ainda sem formação técnica estruturada”, explica Nathalia Abreu, superintendente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa da Zurich Seguros.

A iniciativa prevê a formação de 120 pessoas ao longo de um ano, distribuídas em oito turmas. Os cursos combinam conteúdo teórico e prático, com abordagem que integra aspectos físicos e emocionais do cuidado. As capacitações serão gratuitas e contarão com apoio para transporte e alimentação, com o objetivo de ampliar o acesso e reduzir a evasão. Além da formação, o projeto busca fortalecer redes locais de atendimento, conectando os participantes a instituições parceiras, como organizações sociais e instituições de longa permanência para idosos (ILPIs).

Segundo a companhia, o projeto foi estruturado em resposta ao avanço do envelhecimento da população brasileira e à crescente demanda por cuidadores qualificados. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que, até 2070, cerca de 37,8% da população brasileira terá 60 anos ou mais, o equivalente a aproximadamente 75 milhões de pessoas. Atualmente, esse grupo representa cerca de 16% da população, percentual que chega a aproximadamente 20% em Belo Horizonte. “Hoje, cerca de 16% da população brasileira é idosa, mas em Belo Horizonte, esse número gira em torno de 20%. Portanto, além de termos raízes históricas na cidade, escolhemos essa região para desenvolver o projeto por compreendermos que a questão tem se tornado prioritária para essa população”, detalha Abreu.

O cenário também evidencia desafios estruturais. Em 2019, mais de 5 milhões de brasileiros já atuavam no cuidado de familiares idosos, segundo dados da PNAD. Já em 2023, o país contava com cerca de 840 mil cuidadores remunerados, o que representa menos de um profissional para cada 25 idosos.

“Se nada for feito, a escalada do envelhecimento da população, sem medidas de preparação de cuidado correspondentes, pode gerar um problema social urgente”, defende Abreu. “É comum falarmos no público jovem quando pensamos nas novas gerações, mas os dados mostram que, quando pensamos no futuro, estamos falando também de um público majoritariamente idoso, que necessitará de cuidados e estruturas sociais adequadas à sua saúde e bem-estar”.

A proposta também está alinhada à estratégia de responsabilidade social da companhia, com foco em geração de renda e ampliação de oportunidades em comunidades vulneráveis, tratando o cuidado ao idoso como uma área com potencial de crescimento no mercado de trabalho.

“A iniciativa integra formação técnica e cuidado qualificado, contribuindo para o fortalecimento das comunidades e para respostas mais eficazes aos desafios do envelhecimento no país. Dessa forma, o Geração Cuidadora mostra como é possível amplificar o impacto social concreto por meio de soluções estruturadas. Ao investir na formação de cuidadores, contribuímos para a qualidade do cuidado e para a criação de novas oportunidades de trabalho”, afirma Abreu.

A execução do projeto ficará a cargo do Sistema Divina Providência, responsável pela seleção dos participantes, condução dos cursos e articulação com o território. “A parceria com a Zurich é um exemplo de como o setor privado pode gerar impacto social concreto ao investir na formação de cuidadores de idosos e em cuidados familiares. O projeto amplia oportunidades de renda, prepara a sociedade para o envelhecimento da população e promove mais dignidade no cuidado com a vida”, afirma Dolores Bertila, superintendente geral da organização.