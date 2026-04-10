Sincor-RJ anuncia edição 2026 do ENCONSEG

O Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Sincor-RJ) anunciou a realização da edição 2026 do ENCONSEG – Encontro de Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro. O evento será realizado no dia 11 de maio, das 13h30 às 18h, no Centro de Convenções do Prodigy Hotel Santos Dumont, no centro da capital fluminense.

De acordo com a entidade, o encontro terá como foco a capacitação e o desenvolvimento dos corretores, com ênfase na experiência do consumidor e na ampliação das oportunidades no mercado de seguros. “Estamos preparando um grande evento, que discutirá as principais questões de interesse dos corretores de seguros. O objetivo é dar continuidade ao projeto de capacitação e desenvolvimento do Corretor de Seguros, com foco na experiência positiva do consumidor, e consequente crescimento das oportunidades e do mercado de seguros”, afirma o presidente do Sincor-RJ, Ricardo Garrido.

Segundo o dirigente, a expectativa é de alta adesão dos profissionais do setor, em linha com iniciativas recentes da entidade. “Através do Projeto ‘SINCOR em Movimento’ e com o apoio dos nossos Embaixadores temos realizado eventos e reuniões em todo o estado, percebendo a evolução da participação do Corretor”, acrescenta.

A programação do ENCONSEG 2026 deve incluir palestras, talk shows e painéis com representantes do setor, além de quatro salas temáticas voltadas aos segmentos de Auto, Saúde, Vida/Previdência e RE/Grandes Riscos. A proposta é aprofundar a discussão técnica em cada uma das áreas.

Garrido destaca ainda que o conteúdo do evento está sendo estruturado em alinhamento com as diretrizes do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS), que prevê elevar a participação do setor para 10% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2030. “O ENCONSEG 2026 vai focar na experiência positiva do consumidor. Teremos palestras e talk shows com as autoridades e principais nomes do setor, além das quatro Salas de Negócios […], que discutirão o tema do evento com foco em cada segmento”, afirma.

O evento será aberto a corretores de seguros, seguradoras, colaboradores e demais profissionais do mercado. O horário foi definido para facilitar o deslocamento de participantes de diferentes regiões do estado. As inscrições já estão abertas, com condições para associados ao Sincor-RJ.