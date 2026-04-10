Capitalização avança na agenda do setor em 2026

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) participou nesta quarta-feira (08) do lançamento da Agenda Institucional do Mercado Segurador 2026, promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), em Brasília. O documento, que chega à quarta edição, reforça o papel estratégico da Capitalização no desenvolvimento econômico e social do país e reúne as principais prioridades do setor para o diálogo com os Poderes Executivo e Legislativo ao longo do ano.

Entre os destaques para o segmento está a ampliação do uso dos Títulos de Capitalização como instrumento de garantia em concessões, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e obras de infraestrutura. A iniciativa ganha força com o avanço de projetos estruturantes e com o lançamento do Guia de Seguros e Capitalização para Concessões e PPPs, desenvolvido em parceria com a CNseg e o governo federal.

Para o presidente da FenaCap, Denis Morais, o movimento representa a consolidação de uma agenda construída nos últimos anos. Também participaram do lançamento os membros da Diretoria da FenaCap, Luciano Soares, Renato Terzi e Natanael Castro; e o superintendente executivo, Gilberto Figueira.

“Estamos avançando de forma consistente para posicionar os Títulos de Capitalização como uma solução eficiente e segura em operações de garantia, especialmente em projetos de infraestrutura. Esse é um passo importante não apenas para o setor, mas para o ambiente de negócios e para a retomada de investimentos no país”, afirma o presidente Denis Morais.

A Agenda Institucional 2026 também evidencia a evolução regulatória contínua, baseada no diálogo permanente com o poder público. O documento reforça ainda o papel do segmento como indutor da Filantropia, amplia sua representatividade no mercado segurador, fortalece seu posicionamento institucional, aumenta sua visibilidade e protagonismo e contribui de forma ativa para o debate sobre desenvolvimento econômico da sociedade.

Outro eixo relevante é o fortalecimento da educação financeira. O documento reconhece a Capitalização como um importante porta de entrada para milhões de brasileiros no mercado segurador, ao estimular o hábito de poupar de forma acessível e associada a sorteios. Além disso, há incentivo ao desenvolvimento de produtos inovadores, como Títulos voltados à fiança locatícia.

O lançamento reuniu lideranças do setor segurador, representantes do governo federal, parlamentares e autoridades, consolidando a Agenda Institucional como um instrumento estratégico para o avanço do mercado e sua integração com políticas públicas.