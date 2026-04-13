Swiss Re mantém solvência elevada e vê avanço do risco em 2025

A Swiss Re divulgou seu Relatório de Condição Financeira (FCR) de 2025, documento regulatório que detalha a posição de capital, a solvência e o perfil de risco do grupo ao fim do exercício, indicando leve recuo no índice de solvência, mas manutenção de níveis de capitalização acima das exigências do mercado suíço.

O índice do Swiss Solvency Test (SST) atingiu 250% em 2026, com base na posição de 31 de dezembro de 2025, abaixo dos 257% registrados no ano anterior. O nível permanece acima dos requisitos regulatórios. Em termos absolutos, o capital de risco disponível (SST RBC) foi de US$ 42,75 bilhões, frente a um capital alvo (SST TC) de US$ 17,12 bilhões .

No campo de risco, o grupo registrou aumento no risco total, que avançou para US$ 19,8 bilhões, puxado principalmente por maior exposição a riscos de mercado financeiro e seguros de propriedade e responsabilidade (P&C). O movimento reflete, entre outros fatores, maior exposição a catástrofes naturais, efeitos cambiais e ajustes no portfólio de investimentos, especialmente em crédito corporativo .

A composição de risco permanece concentrada em P&C, que representa 59% do risco de seguros, enquanto vida e saúde respondem por 41%. No segmento financeiro, o risco está distribuído entre spread de crédito (46%), crédito (24%), ações (22%) e outros fatores (8%) .

Entre os movimentos estratégicos de 2025, o relatório destaca a conclusão da venda da operação iptiQ de P&C na Europa para a Allianz Direct, operação que altera o perímetro de consolidação do grupo .

A redução do índice de solvência em relação ao ano anterior foi influenciada por fatores como repatriação de capital e atualizações de modelo, parcialmente compensados por desempenho de subscrição e investimentos. A companhia utiliza um modelo interno de risco aprovado pela FINMA para cálculo regulatório.

Os dados de 2025 indicam manutenção de níveis elevados de capitalização, em um contexto de aumento de riscos associados a eventos naturais e à volatilidade dos mercados financeiros.

No calendário financeiro de 2026, a companhia informou que divulgará seus próximos resultados nas seguintes datas:

7 de maio : Resultados do primeiro trimestre de 2026

: Resultados do primeiro trimestre de 2026 6 de agosto : Resultados do primeiro semestre de 2026

: Resultados do primeiro semestre de 2026 5 de novembro : Resultados dos nove meses de 2026

: Resultados dos nove meses de 2026 26 de fevereiro: Resultados do ano completo de 2026

N.G.