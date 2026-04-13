Tokio Marine lança seguro auto com pagamento mensal

A Tokio Marine anunciou o lançamento do Auto Proteção Mensal, nova opção de seguro de automóvel que aposta em flexibilidade de contratação, pagamento recorrente e maior controle financeiro para o cliente. O produto amplia o portfólio da companhia e atende especialmente consumidores que buscam alternativas ao Seguro Auto convencional.

“O Auto Proteção Mensal foi desenvolvido para um consumidor que valoriza previsibilidade de custos, autonomia e praticidade. Criamos uma solução acessível e flexível, sem abrir mão da credibilidade, da proteção e da qualidade que são marcas da Tokio Marine”, afirma Arnaldo Bechara, Diretor de Automóvel, Precificação e RD Massificados da Tokio Marine.

A novidade permite cobrança recorrente sem comprometer o limite total do cartão de crédito, além de possibilitar o cancelamento a qualquer momento, com reembolso proporcional pelos dias não utilizados. O produto pode ser até 30% mais econômico do que o seguro auto tradicional e conta com coberturas essenciais, como colisão, incêndio, roubo e furto, com indenização equivalente a 90% da Tabela FIPE.

Outro destaque é a Rede Referenciada exclusiva, que oferece garantia de 36 meses nos reparos, agilidade na análise de orçamentos e a possibilidade de parcelamento da franquia. Para itens de segurança não estruturais, são utilizadas peças novas compatíveis, garantindo eficiência nos reparos e racionalidade nos custos.

“O foco foi simplificar a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, oferecer ao corretor uma solução competitiva, transparente e de fácil entendimento. O produto amplia oportunidades de negócios ao atender diferentes perfis de consumidores”, complementa o executivo.