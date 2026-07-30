CAIXA Vida e Previdência lança primeiro fundo espelho de crédito privado

A CAIXA Vida e Previdência anunciou o lançamento do CAIXA SulAmérica Prev ESG Crédito Privado, primeiro fundo espelho da companhia voltado aos clientes de previdência privada. O produto amplia o portfólio de investimentos da seguradora ao oferecer acesso a uma estratégia baseada em crédito privado e critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).

A Caixa conta que o fundo espelho foi desenvolvido para replicar, por meio da aquisição de cotas, a estratégia e o desempenho de um fundo de referência administrado pela SulAmérica Investimentos, com curadoria da CAIXA Asset.

A iniciativa acompanha o movimento de diversificação das alternativas de investimento disponíveis na previdência privada, buscando combinar gestão especializada, diversificação da carteira e potencial de retorno compatível com estratégias de longo prazo.

O novo fundo foi estruturado com foco em quatro pilares: gestão compartilhada entre CAIXA Asset e SulAmérica Investimentos, exposição ao mercado de crédito privado, formação patrimonial por meio da previdência e integração de critérios ESG no processo de investimento.

Para aderir ao produto, o cliente deverá realizar uma aplicação inicial mínima de R$ 40 mil, por aporte ou portabilidade de recursos, além de manter uma reserva mínima de R$ 500 mil em planos de previdência da CAIXA Vida e Previdência. Esse valor pode ser composto pelo próprio aporte realizado no novo fundo.

Segundo a companhia, o lançamento responde ao aumento da demanda por soluções de investimento que conciliem diversificação, potencial de rentabilidade e critérios de sustentabilidade.