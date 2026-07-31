Mapfre lança campanha com viagem à África do Sul

A Mapfre anunciou o lançamento da ‘Copa DNA Mapfre’, campanha de incentivo voltada a corretores e parceiros comerciais da seguradora. Apresentada em primeira mão durante uma live com corretores, a iniciativa reconhecerá os profissionais e empresas que se destacarem ao longo de 2026 em diferentes categorias. Os vencedores serão premiados com uma viagem para a África do Sul, destino conhecido por sua diversidade cultural, vida selvagem e áreas de conservação ambiental.

Apresentada durante uma transmissão ao vivo para a rede de distribuição, a campanha considera a produção realizada entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2026. Os participantes acumulam pontos — chamados de “gols” — de acordo com o volume de negócios gerados em carteiras como Auto Individual, Vida, Massificados, Patrimonial Rural e Empresas.

A Copa DNA Mapfre reúne corretores segmentados, assessorias, grupos de corretores e operações especializadas em uma dinâmica que combina volume de produção e crescimento da carteira. A campanha busca estimular o desenvolvimento dos negócios e reconhecer os parceiros que se destacarem em suas respectivas áreas de atuação.

Segundo Nelson Alves, COO (Chief Operating Officer) da Mapfre, a campanha foi estruturada para refletir a atuação multiproduto da seguradora e incentivar os corretores e parceiros a ampliar sua presença em diferentes carteiras. “A DNA traduz a forma como a Mapfre atua no mercado, com um portfólio amplo e complementar. Ao longo da campanha, os participantes serão incentivados a explorar novas oportunidades de negócios e a aprofundar sua atuação em segmentos nos quais já possuem experiência, sempre respeitando as características de cada operação”, explica.

A pontuação varia de acordo com a carteira. Em Vida, cada R$ 1 mil em prêmio emitido equivale a um gol. Em Massificados, a marca é de um gol a cada R$ 2 mil. No Auto, a pontuação é calculada a cada R$ 3 mil emitidos. Já nos segmentos de Patrimonial Rural, Aero, Transporte, Responsabilidade Civil, Property e Grandes Riscos, os critérios acompanham as características de cada operação.

Para garantir uma competição equilibrada, a disputa será organizada em grupos distintos. Corretores segmentados, assessorias, grupos de corretores e especialistas dos segmentos Aero e Property terão classificações próprias, permitindo que concorram com participantes de perfis semelhantes. Além da produção, a campanha também leva em conta o crescimento alcançado ao longo do ano. Corretores que ampliarem seus resultados em relação ao mesmo período do ano anterior poderão somar pontos extras à classificação.

Para Karine Brandão, diretora executiva comercial da Mapfre, a proposta é reconhecer quem se destaca de forma consistente ao longo do ano. “Queremos reconhecer os parceiros que crescem com a Mapfre, respeitando as características de cada modelo de atuação. Por isso, estruturamos a campanha com critérios que valorizam tanto os corretores especializados quanto aqueles que atuam em diferentes carteiras, garantindo condições equilibradas de participação e premiação. A DNA Mapfre foi pensada para valorizar a capacidade de gerar negócios de forma consistente ao longo do ano, uma premissa do nosso programa de relacionamento, o Mapfre + Corretor”, afirma.

A Copa DNA Mapfre está alinhada ao programa de relacionamento Mapfre + Corretor, que tem como proposta de valor o reconhecimento dos parceiros comerciais. A campanha acompanha o desempenho dos corretores ao longo do ano e premia aqueles com desempenho consistente em cada categoria.