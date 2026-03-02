Zurich destina ajuda a vítimas das chuvas

Diante das fortes chuvas que atingiram municípios de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, a Zurich Seguros e a Zurich Santander acionaram o Fundo de Catástrofes para apoiar as comunidades impactadas.

As cidades contempladas são Juiz de Fora e Ubá (MG), Paraty, Nova Iguaçu e São João de Meriti (RJ) e Peruíbe (SP). Ao todo, serão destinados mais de 7,5 mil itens, entre cestas de alimentação, kits de higiene e limpeza e fraldas geriátricas e infantis. A iniciativa deve beneficiar cerca de 16 mil pessoas. A entrega dos donativos teve início no último sábado (28).

O Fundo de Catástrofes foi criado e é mantido pelas duas companhias em parceria com o Movimento Uniao BR e o Instituto da Crianca. O modelo prevê conta exclusiva, processos decisórios pré-autorizados e execução conjunta com organizações sociais especializadas, o que permite maior agilidade na liberação de recursos.

Neste caso, as doações foram aprovadas na quarta-feira (26) e começaram a chegar às comunidades em um prazo estimado de três a quatro dias.

Paralelamente à ação humanitária, as empresas informaram que reforçaram o atendimento emergencial nas regiões afetadas. Entre as medidas adotadas estão o monitoramento contínuo das áreas impactadas, aumento de viaturas para serviços de guincho e reboque, ampliação da disponibilidade de lonas para cobertura de telhados e reforço de equipes em localidades próximas. O acompanhamento segue ativo enquanto persistirem os efeitos das chuvas, com foco no suporte aos clientes atingidos.

Em seis anos de atuação, o Fundo de Catástrofes já destinou mais de R$ 20 milhões e beneficiou cerca de 550 mil pessoas em todas as regiões do país, com ações de ajuda emergencial imediata e apoio à reconstrução de comunidades afetadas por eventos climáticos extremos.