50% dos CEOs globais de seguros prevê transações de impacto

Metade dos CEOs globais de empresas de seguros espera concretizar transações de alto impacto nos próximos três anos, percentual superior ao registrado em outros setores que participaram da pesquisa CEO Outlook, realizada pela KPMG.

O levantamento também aponta que 82% dos executivos do setor demonstram confiança no crescimento das empresas que lideram, acima do índice de 2024 (74%). Além disso, 78% acreditam no avanço da indústria de seguros como um todo. “A pesquisa apontou um cenário positivo para o setor de seguros nos próximos anos, um crescimento robusto motivado pela digitalização e o aumento da demanda por seguros de vida, saúde e automóvel”, afirma Cláudio Sertório, sócio-líder de serviços financeiros da KPMG no Brasil.

De acordo com o estudo, 41% dos CEOs projetam crescimento de lucros entre 2,5% e 4,9%, enquanto 15% esperam expansão entre 5% e 9,95%. Ao serem questionados sobre os principais obstáculos para alcançar essas metas, 83% apontaram o crime e a insegurança cibernética como os maiores riscos.

A publicação indica ainda que 73% desses líderes consideram a inteligência artificial (IA) uma prioridade de investimento. Entre os entrevistados, 67% planejam destinar de 10% a 20% do orçamento à implementação da tecnologia, e o mesmo percentual espera retorno no prazo de um a três anos.

“A tecnologia vem se consolidando como prioridade nas empresas de seguros como forma de impulsionar a eficiência operacional, personalizar a experiência do cliente por meio de dados e mitigar riscos em um cenário de crescentes incertezas climáticas e cibernéticas”, afirma André Rocha, sócio-líder do segmento de seguros da KPMG no Brasil.