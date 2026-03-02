Susep implementa nova versão do SRO

A Superintendência de Seguros Privados colocou em produção, hoje (02), a Versão 3 (V3) do Sistema de Registro de Operações (SRO). A atualização representa uma remodelagem abrangente do sistema, a partir da revisão do escopo de informações conduzida por grupo de trabalho instituído pela Portaria Susep nº 8.242/2023.

Com a entrada em vigor da nova versão, o mercado supervisionado passa a informar os dados por meio de novo leiaute, que substitui o modelo anterior. A revisão resultou na reorganização completa dos campos de informação, tornando o envio mais simples, claro e objetivo, com regras claras sobre a obrigatoriedade de preenchimento de cada campo.

A V3 também traz melhorias operacionais, como a otimização da frequência de envio de informações. Movimentações de prêmios, sinistros e contribuições, por exemplo, deixam de ser reportadas a cada ocorrência e passam a ser informadas em campos totalizadores, o que contribui para o melhor desempenho do sistema e para a racionalização do envio de dados pelas supervisionadas.

A nova versão amplia o escopo técnico do SRO e prepara o mercado para atender aos requisitos previstos nas normas em evolução. O desenvolvimento contou com diálogo contínuo com o mercado e demais envolvidos, desde a concepção até a implantação. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, foram realizados testes integrados com reuniões semanais, buscando assegurar uma transição estável entre as versões.

O Sistema de Registro de Operações é um projeto de modernização do envio de dados à Susep pelo mercado supervisionado, por meio das empresas registradoras de operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros. A ferramenta busca elevar a qualidade das informações registradas e possibilita acesso a um conjunto amplo e detalhado de dados, permitindo o acompanhamento do mercado com nível de granularidade antes indisponível.

O SRO também amplia as possibilidades de monitoramento de conduta de mercado, ao fornecer insumos que apoiam a atuação regulatória e supervisora.

Entre os avanços associados ao projeto está o Sistema de Consulta de Seguros, que permite ao cidadão pesquisar os seguros vinculados ao seu CPF. Para mais informações, acesse a página do SRO no portal da Susep, onde é possível encontrar além do leiaute de dados da nova versão, o Manual do SRO e o Documento de Perguntas e respostas.