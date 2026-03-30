Tokio Marine passa a ofertar seguro via fatura de energia

A Tokio Marine Seguradora ampliará o acesso à proteção para os moradores dos municípios do Paraná ao disponibilizar a contratação dos Seguros de Vida e Residencial com cobrança diretamente na fatura de energia elétrica. A iniciativa é resultado de uma parceria com a Copel, responsável pela distribuição de energia no Estado, e com a PWM, consultoria especializada em soluções de seguros voltadas ao setor de concessionárias de energia. Com esse modelo de distribuição, a oferta estará acessível a mais de 5 milhões de clientes atendidos na região.

“Nós queremos, cada vez mais, que os brasileiros possam aderir a proteções que façam sentido para as suas realidades. Por isso, para que possamos tornar a cultura do seguro ainda mais comum entre as pessoas, seguiremos investindo em parcerias como essa, que geram impacto positivo na sociedade, sempre atentos a novas oportunidades e possíveis parceiros”, enfatiza a Diretora de Canais Especiais da Tokio Marine, Marcia Silva.

Para atender algumas das principais necessidades foram desenvolvidos produtos com proteção pessoal e residencial além de serviços, como por exemplo, telemedicina, assistência funeral, desconto medicamento, chaveiro, eletricista e até locação de caçamba e limpeza de caixa d’agua.

“O fato da cobrança do seguro ocorrer por meio da fatura mensal de energia torna o acesso ao seguro muito fácil à todas as camadas da população, algo que sempre temos em mente em todas as ações da nossa Diretoria de Canais Especiais”, explica Marcia Silva.

Os clientes da Copel que tiverem interesse em aderir a algum dos produtos podem fazer a solicitação por meio do site da Copel.