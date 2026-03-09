9ª edição do Insurtech Brasil deve reunir 1,5 mil em SP

O Insurtech Brasil chega à sua 9ª edição em 2026. consolidado como um encontro de tecnologia e inovação importante para o mercado de seguros brasileiro. O evento será realizado em 28 de maio, no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo, com expectativa de reunir mais de 1,5 mil participantes.

A programação deve atrair profissionais de seguradoras, fintechs, plataformas digitais, investidores e executivos do setor. A proposta vai além de um fórum de debates, ao buscar promover conexões entre diferentes modelos de negócio da indústria.

Entre os destaques da edição de 2026 está o foco nos canais de distribuição digital, com a participação de bancos, fintechs e varejistas que vêm ampliando as formas de acesso ao seguro. O encontro também reúne executivos de grandes seguradoras, evidenciando sua relevância no debate estratégico do setor.

Para José Prado, CEO do evento, o momento reflete uma mudança estrutural na indústria. “O Insurtech Brasil nasceu com o propósito de conectar o ecossistema, e hoje vemos isso acontecendo de forma concreta. Seguradoras, plataformas, distribuidores e empresas de tecnologia estão construindo juntos novos modelos de negócio, com muito mais integração e foco no cliente”, afirma.

Segundo o executivo, o avanço da inovação já se traduz em aplicações práticas. “O que antes era visto como tendência já faz parte da operação das empresas. O embedded insurance, o uso de dados e a inteligência artificial estão redesenhando o mercado. O evento é o espaço para discutir como transformar essas possibilidades em escala e resultado.”

A agenda foi estruturada para diferentes perfis do mercado. Para seguradoras, o evento representa a possibilidade de identificar novos canais de distribuição e parcerias. Já empresas que estruturam operações, como MGAs e plataformas, encontram espaço para troca de experiências e desenvolvimento de modelos de negócio. Para executivos de tecnologia, o encontro oferece acesso a soluções e casos práticos de inovação aplicada. Um dos eixos centrais será o avanço das MGAs no Brasil, tema que ganha relevância no setor e será discutido sob a ótica de governança, estruturas de capital e estratégias de crescimento.

Na frente tecnológica, a programação inclui debates sobre modernização de sistemas, arquitetura de dados, uso de APIs e aplicações de inteligência artificial. Também entram na pauta temas como automação de sinistros, prevenção à fraude e integração de sistemas legados.

Juliana Montez, CEO da Pluvon e organizadora do encontro, destaca o papel do evento na geração de negócios. “O Insurtech Brasil é, acima de tudo, um ambiente de construção. Ao reunir diferentes perfis de empresas e lideranças, conseguimos acelerar parcerias, gerar negócios e ampliar o acesso à proteção por meio de soluções mais integradas e digitais”, afirma.

A edição de 2026 conta com o apoio de empresas do ecossistema de inovação em seguros, incluindo Guidewire e Adyen (categoria Gold), além de outras companhias nas categorias Silver e Bronze. O evento também reúne apoio institucional de organizações internacionais, reforçando sua conexão com o ambiente global de inovação.