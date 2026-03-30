BWS IoT amplia área de marketing com nova executiva

A BWS IoT anunciou a contratação de Rebeca Antunes como gerente de marketing, em meio ao avanço de sua estratégia de expansão nos segmentos de rastreamento, telemetria e conectividade.

A executiva chega com a missão de fortalecer o posicionamento da marca e apoiar o crescimento da companhia em mercados considerados estratégicos. Com experiência em operações globais, Rebeca construiu sua trajetória nas áreas de marketing, branding e geração de demanda.

Antes de ingressar na BWS IoT, atuou na RedGPS, onde liderou iniciativas voltadas à expansão no mercado brasileiro e ao fortalecimento da presença da empresa na América Latina. Ao longo da carreira, também acumulou experiência em comunicação corporativa, produção de conteúdo técnico, organização de eventos e desenvolvimento de parcerias no ecossistema de telemetria e Internet das Coisas.

Na nova função, será responsável pela condução das estratégias de marketing, com atuação integrada às áreas comerciais e de desenvolvimento. Entre as prioridades estão o fortalecimento da marca, a geração de demanda e o suporte às iniciativas de expansão para novos mercados e segmentos.

“Meu objetivo na BWS IoT é fortalecer o posicionamento da marca e aproximar ainda mais nossas soluções da realidade do mercado. Vamos trabalhar na construção de uma estratégia de marketing que conecte tecnologia, branding e geração de valor, ampliando a visibilidade da BWS e apoiando o crescimento da empresa em mercados e países estratégicos”, afirma Rebeca Antunes.

Para Oswaldo Conti-Bosso, fundador e presidente da companhia, a contratação ocorre em um momento de consolidação da estratégia de crescimento. “Estamos em uma fase importante de expansão, com investimentos consistentes em tecnologia e em novos mercados. A chegada da Rebeca fortalece nossa estrutura de marketing e nos prepara para dar mais visibilidade às nossas soluções, conectando a inovação às demandas reais do setor de rastreamento e telemetria”, destaca.

A movimentação acompanha o processo de estruturação da área de marketing da empresa, em linha com a ampliação do portfólio e o avanço em projetos voltados à conectividade, rastreabilidade e monitoramento, especialmente em aplicações ligadas aos setores de logística, seguros, transporte e gestão de riscos.