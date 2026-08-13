MDS apoia corrida da SIMPAR 70 anos em Mogi das Cruzes

A MDS será apoiadora da Corrida SIMPAR 70 Anos, que será realizada em 16 de agosto, em Mogi das Cruzes (SP). O evento é promovido em comemoração aos 70 anos da SIMPAR e deve reunir cerca de 3 mil participantes, entre colaboradores, familiares e público local.

A programação terá percursos de 5 km, 10 km e 15 km, além da Cãominhada, modalidade que permite a participação com animais de estimação. A corrida terá início às 7h, com largada e chegada no Ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. A cidade foi o local de origem da SIMPAR e mantém relação com a trajetória do grupo.

Segundo a corretora, o apoio ao evento está relacionado a iniciativas voltadas à prática esportiva, saúde e bem-estar. “A promoção da saúde e do bem-estar passa também pela criação de espaços que incentivem as pessoas a se movimentarem, conviverem e adotarem hábitos mais saudáveis. Apoiar uma iniciativa como a Corrida SIMPAR 70 Anos está alinhado a essa visão e nos permite estar próximos de colaboradores e famílias em um momento de celebração e integração”, afirma Andrea Mathias, Diretora de Marketing da MDS Brasil.

Com o conceito “Juntos Vamos Mais Longe”, a Corrida SIMPAR 70 Anos também integra as ações comemorativas das sete décadas de atuação do grupo. A participação da MDS ocorre dentro da agenda de iniciativas da companhia relacionadas a saúde, qualidade de vida e bem-estar.