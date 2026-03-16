Tokio Marine cresce 10,4% em Corporate e soma R$ 2,7 bi

A Tokio Marine Seguradora anuncia faturamento de R$ 2,7 bilhões na Diretoria Comercial Corporate, com crescimento de 10,4% em 2025. Dentre as linhas de negócio que tiveram maior aumento na produção estão Transporte Nacional (98%), Responsabilidade Civil (80%), RN/RO (16%) e Operador Portuário (10%).

Com mais de 60 Colaboradores, a área responde pelo suporte a mais de 150 Corretores que operam a carteira de Riscos Corporativos, atendendo Clientes de diversos segmentos como a indústria automotiva e do setor sucroenergético a transporte, energia e infraestrutura.

O Diretor Comercial Corporate, José Luis Pereira de Franco, ressalta que, mesmo em um mercado altamente competitivo, os resultados alcançados refletem o empenho do time Comercial e a solidez do relacionamento com os Parceiros de Negócios. “Na Tokio Marine, buscamos a melhoria contínua, entregando excelência em nossos Produtos e Serviços, com atendimento especializado aos nossos Corretores e Clientes. Nosso foco é desenvolver soluções customizadas e criativas, especialmente para a carteira PJ, fortalecendo parcerias e construindo valor de forma sustentável”, destaca.

Atualmente, a Tokio Marine ocupa a primeira posição em RC Geral e a segunda colocação nos mercados de Transportes, Riscos de Engenharia e Property, consolidando-se como uma das principais referências técnicas e comerciais do setor. Em 2025, a Companhia fechou o ano com a marca histórica de R$ 4 bilhões em faturamento na carteira, registrando um crescimento de 10,56% em relação a 2024.

Para 2026, Franco avalia que o ambiente seguirá altamente competitivo, mas com boas perspectivas em segmentos estratégicos. “Esperamos uma maior movimentação nas áreas de energia e infraestrutura e estamos preparados para apoiar o mercado com soluções adequadas. Seguiremos focados na defesa da nossa carteira, com excelência em toda a jornada do Cliente e priorizando linhas como RN/RO, Transporte, RC, Garantia e Riscos de Engenharia, sempre com uma atuação integrada para entregar soluções completas e sustentar um ciclo de crescimento consistente”, finaliza.