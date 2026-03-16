InsureMO e Tecnologia Única ampliam parceria no Brasil

A InsureMO e a Tecnologia Única anunciaram a ampliação de sua parceria com o objetivo de acelerar a modernização tecnológica do mercado segurador brasileiro por meio da plataforma digital Proteo. Desenvolvida pela Tecnologia Única sobre a infraestrutura de APIs da InsureMO, a solução permite que seguradoras integrem sistemas legados, lancem novos produtos com maior rapidez e ampliem a distribuição por canais digitais sem a necessidade de substituir seus sistemas centrais.

A iniciativa ocorre em um contexto de transformação no setor, marcado por pressões relacionadas à digitalização da distribuição, crescimento do seguro embarcado, expansão de canais e maior exigência por eficiência operacional. Ao mesmo tempo, a entrada de fintechs, varejistas e plataformas bancárias no ecossistema de seguros tem acelerado a necessidade de adaptação tecnológica das seguradoras, além de elevar os requisitos regulatórios e de conformidade.

Segundo Rafael Rodrigues, gerente geral para a América Latina da InsureMO, o mercado brasileiro vive um momento decisivo de transformação digital. “O mercado de seguros brasileiro está em um ponto de inflexão — as seguradoras estão sob pressão para distribuir dentro dos ecossistemas digitais e lançar produtos numa velocidade que sua infraestrutura atual nunca foi projetada para suportar. O que o InsureMO traz para essa parceria é uma infraestrutura que já processa mais de US$ 5 bilhões em prêmios em mais de 50 países, com as APIs e a profundidade do produto necessárias para tornar essa escala real em nível local. A Proteo oferece às seguradoras brasileiras uma forma de acessar essa base sem começar do zero”, afirma.

A plataforma utiliza um modelo de Middle Office desacoplado, no qual os sistemas legados permanecem como sistema de registro, enquanto a camada digital, baseada nas APIs da InsureMO, passa a orquestrar produtos, regras, classificação e integrações com ecossistemas externos. De acordo com as empresas, a arquitetura reduz o tempo necessário para implantação de novos produtos e canais digitais, sem exigir a substituição completa dos sistemas existentes.

Para Adriano Garcias, cofundador e CEO da Tecnologia Única, o avanço da parceria acompanha a evolução do próprio ecossistema de insurtechs. “O mercado insurtech entrou em uma fase de maior maturidade, onde a inovação deve vir lado a lado com robustez, governança e escalabilidade. A Proteo não é mais uma solução experimental, é uma arquitetura com bases internacionais, implantada com sucesso pela InsureMO em mercados globais, combinada com a sólida execução técnica local e o conhecimento regulatório que a Tecnologia Única traz”.

Garcias também destacou que a complexidade do mercado brasileiro torna a integração entre infraestrutura global e conhecimento local um fator relevante para acelerar a modernização das operações das seguradoras. “O Brasil possui um dos mercados de seguros mais complexos e rápidos da América Latina, altas expectativas regulatórias, um apetite crescente por produtos digitais e um cenário de distribuição que está mudando mais rápido do que a maioria dos sistemas centrais consegue acompanhar. A combinação da infraestrutura global da InsureMO com a profundidade local da Tecnologia Única significa que podemos encontrar as operadoras onde elas estão e levá-las adiante sem interrupções”.