Jorge Colomer é o novo CEO da gestora de ativos do grupo Mapfre

A Mapfre anunciou a nomeação de Jorge Colomer como novo CEO de sua gestora de ativos, a Mapfre AM. O executivo passa a liderar a unidade em um momento em que o grupo reforça sua estratégia no negócio financeiro, com foco em soluções de investimento, poupança e gestão de patrimônio.

Com mais de 25 anos de experiência no setor financeiro, Colomer assume a função no lugar de Álvaro Anguita, que esteve à frente da gestora desde sua fundação, há mais de três décadas. Segundo Juan Bernal, diretor de investimentos do grupo, a chegada do novo executivo fortalece a posição da companhia no segmento de gestão de ativos. “A chegada de Jorge Colomer fortalecerá significativamente nossa posição no setor de gestão de ativos”, afirma.

Formado em Economia e Administração de Empresas pela Universidade Complutense de Madrid, Colomer possui certificação de Analista ESG (CESGA) e acumula trajetória em investimentos, gestão de ativos e private banking. Ao longo da carreira, ocupou cargos de liderança em instituições financeiras nacionais e internacionais.

Ele sucede Álvaro Anguita, que liderou a gestora desde a sua criação. Durante sua gestão, a empresa concentrou inicialmente esforços na administração do balanço do grupo e, nos últimos anos, ampliou sua atuação com a oferta de produtos voltados a clientes institucionais e particulares. Atualmente, a gestora administra cerca de 40 bilhões de euros em ativos. Com a nomeação, a Mapfre afirma que pretende fortalecer sua presença no setor financeiro, ampliando o desenvolvimento de soluções de investimento e iniciativas voltadas à sustentabilidade e ao atendimento aos clientes.