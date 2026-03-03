Seguro para carro elétrico exige cobertura específica

A expansão dos veículos elétricos e híbridos no Brasil começa a redesenhar o mercado de seguros. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) mostram que, em janeiro de 2026, foram emplacadas mais de 23 mil unidades entre elétricos puros e híbridos, avanço significativo frente ao mesmo período do ano anterior, quando o volume ficou pouco acima de 12 mil. Atualmente, esses modelos já representam cerca de 15% das vendas de automóveis leves no país.

Com o crescimento da frota eletrificada, seguradoras vêm adaptando produtos e coberturas para atender às especificidades dessa nova geração de veículos. Diferentemente dos modelos movidos apenas a combustão, carros elétricos e híbridos contam com baterias de alta voltagem, sistemas eletrônicos avançados e estrutura que exige mão de obra especializada, fatores que impactam tanto a precificação quanto o desenho das apólices.

Entre as mudanças mais comuns estão coberturas específicas para baterias, proteção para cabos e equipamentos de recarga e assistência com reboque adequado. Algumas companhias também passaram a incluir proteção para estações de recarga residenciais e ampliaram a rede de oficinas credenciadas aptas a atender veículos eletrificados.

Para Philippe Enke Mathieu, CEO da GFX, o consumidor deve adotar um olhar mais técnico na contratação. “O crescimento dos veículos eletrificados exige um olhar mais técnico na escolha do seguro. Para quem tem um carro elétrico, não basta contratar a cobertura tradicional, é preciso entender se a apólice contempla bateria, sistema elétrico e equipamentos de recarga, por exemplo”, alerta.

Verifique a cobertura da bateria e do sistema elétrico: A bateria é um dos componentes mais caros do veículo e pode representar a maior parte do custo em caso de sinistro. “Não se trata apenas de uma peça, é o coração do carro elétrico. Por isso, se a apólice não detalha essa cobertura, o consumidor pode ter uma surpresa desagradável quando mais precisar”, destaca o especialista.

Confirme se há assistência com reboque adequado: Carros elétricos não podem ser rebocados de forma convencional, sob risco de danos ao sistema de tração. É essencial garantir guincho com plataforma apropriada.

Avalie a proteção para equipamentos de recarga: Carregadores portáteis e wallboxes residenciais nem sempre estão incluídos na cobertura padrão. Inserir esses itens na apólice pode evitar prejuízos em casos de roubo, dano elétrico ou acidentes domésticos.

Analise franquias e custos de reparação: Peças e mão de obra especializadas influenciam diretamente o valor da franquia. Comparar condições entre seguradoras é fundamental para equilibrar custo e nível de proteção. “Nosso trabalho é justamente ajudar o proprietário a encontrar o seguro mais indicado para cada caso, orientando sobre as opções que atendem melhor cada necessidade”, ressalta Mathieu.

Verifique a rede de oficinas credenciadas: Nem todas as oficinas estão preparadas para reparar veículos eletrificados com segurança. É importante confirmar se a seguradora conta com parceiros capacitados e tecnologia adequada.

Busque orientação especializada antes de fechar contrato: O perfil de uso (urbano, rodoviário ou misto) influencia o tipo de cobertura mais adequado. Contar com consultoria especializada ajuda a personalizar a apólice e evitar lacunas de proteção em situações críticas.

Com a rápida eletrificação da frota brasileira, a contratação do seguro deixa de ser um processo padrão e passa a exigir análise técnica detalhada, alinhada às novas demandas da mobilidade sustentável.