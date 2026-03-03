EXCLUSIVO – Na edição do Prêmio Melhores do Seguro de 2021, a corretora de seguros Aliá mostrou como conseguiu crescer investindo no seguro garantia. As operações da Aliá Seguros para Empresas tiveram início a partir da identificação da carência que havia para o mercado das Incorporadoras e Construtoras, visto que até então, havia uma espécie de monopólio onde uma única corretora atendia todo Brasil para ofertar os seguros oriundos do Projeto Minha Casa Minha Vida, hoje nomeado de Casa Verde Amarela. Diante disso, Thiago Cabral deu início à criação da Aliá, na cidade de Americana (interior de São Paulo).

Os negócios se consolidaram através do relacionamento com os clientes, quando naturalmente, ocorriam indicações de empresas para empresas e hoje, a Aliá possui 80% do share de empresas da Construção Civil. Entre os clientes estão construtoras como: ADN, BRZ, Cataguá, Ecovita, Embraplan, Inter, Pacaembu, Rodobens e Tarraf. Não obstante, a Aliá não parou por aí e foi além, hoje atende segmentos distintos e de diversas categorias como: Alimentos Wilson, Ducatti, Grupo Marabraz, Instituto Ronald McDonald, Kapa Pavimentação, Indústria Farmacêutica, Mercado Financeiro e muitos outros.

A Aliá oferece uma série de produtos para a Construção Civil, como Garantias de Obras Públicas, Garantias para Obras Complexas, Garantias Permuta (Terrenista), Garantias Contratuais, Responsabilidade Civil, Blindagem Patrimonial, Seguro de vida, Seguro Prestamista, Garantia Licitação e Garantias Tradicionais, através da expertise de seus Gestores e Áreas Especializadas, contando inclusive com uma Célula de Sinistros.

Apesar da pandemia ter impactado negativamente quase todas as áreas da economia, a Construção Civil conseguiu manter-se ativa, até em maior escala do que estava antes dela, o que impulsionou o desenvolvimento da Aliá. Nesse momento em que todas as empresas estão contendo gastos e trabalhando pela sua sobrevivência, há alternativas no mercado para contribuir com o fluxo de caixa, como: Garantias Judiciais, que liberam o dinheiro caucionado. Para as Construtoras, o Seguro de Vida também é imprescindível, pois é previsto em convenção coletiva e foi desenhado para atender as exigências de cada sindicato.

Para atender os clientes de maneira personalizada, a Aliá realiza um trabalho de Atendimento Consultivo, além de realizar todo o Trabalho Operacional, principalmente o burocrático relacionado às seguradoras, clientes e Órgãos Públicos. A corretora possui uma equipe que se atém às informações e a cada detalhe e, sempre que percebe alguma inconsistência, entra em contato com o cliente para garantir maior agilidade no processo.

Além da sede em Americana, já existem mais três escritórios espalhados pelo Estado de São Paulo, com sede em: Marília, São José do Rio Preto e SP/capital, na região da Avenida Paulista, cidades as quais a Aliá consegue fazer o atendimento nacional de todos os seus seus clientes. Já tendo previsão de, em 2022 abrir novas bases, as primeiras fora do estado, uma em Brasília/DF e outra em Belo Horizonte/MG. Com isso, contemplamos o crescimento de mais de 300% nos últimos dois anos, com expansão sistêmica das operações e contratações.

A assessoria e consultoria atuam para oferecer um produto ideal, baseado nos pilares: Agilidade, Custo e Atendimento. A construção de todos os ramos da empresa está sob o guarda-chuva deste padrão Aliá, que faz questão de que o cliente seja atendido com o mesmo padrão de qualidade no atendimento e serviços prestados, independente do colaborador que realize este atendimento.

Inscreva-se na edição 2026 por aqui.

K.L.

Revista Apólice