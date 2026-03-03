Ducon Seguros investe em gestão estratégica de marketing

O marketing passa a ocupar posição central na estratégia de crescimento da Ducon Seguros. A companhia estruturou uma nova condução para a área, formalizando uma gestão dedicada e orientada à governança de marca e à escalabilidade do negócio. A partir de agora, o setor será liderado por dois profissionais com competências complementares, em um modelo que integra criatividade, posicionamento institucional e estruturação de processos.

Com experiências em empresas como Uhuu e Pestana Leilões, Johan Sebastian assume o braço criativo do marketing, com foco em branding, campanhas e construção estética da marca. Sua atuação está direcionada à consolidação da autoridade institucional da Ducon no mercado segurador.

Já Ricardo Fernandes, com passagens por RDC TV e Zaffari, agrega visão organizacional e foco em padronização. O executivo terá como missão estruturar fluxos, indicadores e diretrizes que permitam replicabilidade e sustentação de um modelo de expansão estruturado, com potencial de espelhamento para franquias.

Segundo o CEO da Ducon Seguros, Peterson Goi, a decisão está alinhada a uma agenda estratégica de longo prazo. “O crescimento exige método, consistência de marca e inteligência estratégica. Estruturar o marketing como área chave é garantir que nossa expansão aconteça de forma sólida e sustentável”, afirma.

Com a nova gestão, a companhia reforça a integração entre marca, processos e estratégia comercial, consolidando o marketing como pilar estruturante da operação e da expansão futura.