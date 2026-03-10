10ª Insurance & Innovation Talks debate saúde em movimento

O Grupo Bradesco Seguros realizou na última semana no Rio de Janeiro, a 10ª edição do Insurance & Innovation Talks. Com o tema “Saúde em movimento: cuidado que acompanha, não espera”, o encontro reuniu mais de 600 pessoas – no ambiente online e presencial -, e contou com a parceria da Beep Saúde e da Firjan e promoveu reflexões sobre novas formas de cuidado em saúde para além dos espaços tradicionais, destacando o papel da inovação na prevenção, no acesso e na transformação da experiência do paciente.

O evento reuniu representantes do Grupo Bradesco Seguros e das empresas parceiras em uma programação voltada à troca de experiências e ao debate sobre os caminhos para um sistema de saúde mais integrado, acessível e centrado nas pessoas.

O primeiro painel, “Cuidado, acesso e experiência: os desafios e oportunidades da saúde”, foi mediado por Juliana Santos, PMO de Inovação da Bradesco Seguros, e contou com a participação de Labruna Vieira, superintendente sênior de TI Saúde da Bradesco Seguros, e Luiz Humberto Werdine, médico e coordenador de Produto e Medicina da Firjan.

Durante o debate, Luiz Humberto destacou a relevância da prevenção como estratégia estruturante para a promoção da saúde. “Embora a mensuração dos resultados em promoção da saúde ainda seja um desafio, o incentivo à prevenção é fundamental. Para que essa importância seja efetivamente percebida, é essencial avançar em uma comunicação mais clara, apoiada por dados e indicadores que tornem esses benefícios tangíveis. Ferramentas como a telemedicina ampliam significativamente o acesso ao cuidado, e cabe aos profissionais de saúde desenvolverem novas competências para atuar de forma qualificada nesse contexto digital”, afirmou o médico.

Já Labruna Vieira ressaltou a mudança no papel do paciente ao longo da jornada de cuidado, impulsionada pelo uso da tecnologia. “Hoje o paciente deixou de ser um agente passivo do sistema de saúde e passou a ser um participante ativo da sua própria jornada de cuidado. Ele tem muito mais acesso à informação e, com isso, compara experiências, questiona diagnósticos e espera a mesma fluidez digital que encontra em outros setores. Isso está pressionando todo o ecossistema a evoluir. As organizações de saúde precisam sair de um modelo centrado no evento — a consulta, o exame, a internação — para um modelo centrado na jornada contínua do paciente. A tecnologia entra justamente como habilitadora dessa mudança: conectando dados, integrando serviços e permitindo que o cuidado seja mais personalizado No fundo, a tecnologia não está transformando apenas o sistema de saúde — ela está redistribuindo o poder dentro dele, colocando o paciente cada vez mais no centro”, destacou a executiva.

Caminhos para o futuro da saúde

O segundo painel, “Perspectivas e caminhos para o futuro da saúde”, foi mediado por Felipe Szuster, gerente de Inovação da Bradesco Seguros, e reuniu Thais Jorge, médica e diretora da Bradesco Saúde; Fernanda Spaziani, diretora de Dados da Beep Saúde; e Juliana Fontanezi, coordenadora da Saúde Digital e do Hub de Saúde da Firjan.

Em sua participação, Juliana Fontanezi apresentou tendências que devem impulsionar avanços relevantes na saúde da população. “Estamos diante de um conjunto de oportunidades que podem gerar impactos significativos, como o uso de tecnologias para reduzir a incidência de doenças crônicas — responsáveis por cerca de 74% das mortes no mundo —, soluções que ajudem a mitigar os efeitos das mudanças climáticas sobre a saúde, além da integração inteligente de dados para melhorar a experiência do paciente. Soma-se a isso o desenvolvimento de iniciativas voltadas à longevidade ativa, um tema central para o futuro da saúde”, afirmou.

Thais Jorge reforçou a importância de um olhar ampliado sobre o envelhecimento da população e a reorganização do sistema de saúde. “Quando falamos de tendências, é fundamental considerar o envelhecimento da população e a longevidade ativa como fatores transformacionais. Isso vai além da saúde física e mental, envolvendo também saúde financeira e cuidado integral. A promoção da saúde passa por uma reestruturação consistente do ecossistema público e privado, com integração de dados que permita modelos preditivos voltados à prevenção de doenças”, explicou.

Em sua fala final, a diretora da Bradesco Saúde destacou a necessidade de alinhamento sistêmico como estratégia para o futuro da saúde no país. “Do ponto de vista estratégico, o grande desafio está na reorganização do sistema, no alinhamento de incentivos e na ampliação das possibilidades para o paciente. A saúde precisa ser pensada de forma única, integrando os sistemas público e privado. O acesso pode variar em termos de prestadores, mas a análise e o planejamento devem considerar todo o sistema. Só com essa visão integrada será possível promover uma transformação efetiva e sustentável”, concluiu Thais Jorge.

A 10ª edição do Insurance & Innovation Talks reforça o compromisso do Grupo Bradesco Seguros com a inovação, a promoção da saúde e a construção de soluções que coloquem o cuidado em movimento, acompanhando as pessoas ao longo de toda a sua jornada de vida.